Tottenham gewinnt dank spätem Eriksen-Treffer

Fuchs erstmals in Saison in der Liga im Einsatz – 3:1-Heimsieg von Manchester City gegen Everton

London – Tottenham hat in der englischen Premier League einen Punkteverlust spät abgewendet. Beim 1:0 gegen Burnley am Samstag traf Christian Eriksen erst in der 91. Minute für den Champions-League-Achtelfinalisten. Tottenham wahrte als Tabellendritter damit den Rückstand von fünf Zählern auf Spitzenreiter Manchester City.

City hat mit einem 3:1-Heimsieg über Everton zumindest bis Sonntagabend wieder die Spitze übernommen. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage bei Chelsea erzielten Gabriel Jesus (22., 55.) und "Joker" Raheem Sterling (69.) die Tore für die "Citizens". Für die Gäste aus Liverpool traf Dominic Calvert-Lewin (65.).

City hält somit nach der 17. Runde bei 44 Punkten, kann aber erneut von Liverpool verdrängt werden. Die zwei Zähler zurückliegenden "Reds" empfangen erst am Sonntag (17.00) Rekordmeister Manchester United

Watford siegte zu Hause nach einem 3:0-Zwischenstand gegen Cardiff noch knapp mit 3:2. Sebastian Prödl fehlte bei den neuntplatzierten Hausherren aufgrund einer Knieblessur.

Christian Fuchs stand bei Leicester City aufgrund der Verletzung von Konkurrent Ben Chilwell erstmals in dieser Saison in der Premier League auf dem Spielfeld. Die "Foxes" verloren bei Crystal Palace jedoch mit 0:1 und fielen dadurch auf Rang elf zurück. (APA; 15,12,2018)