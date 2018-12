Mählich-Effekt hält an: Sturm schlägt Admira zum Jahresabschluss

Admira-Goalie Andreas Leitner parierte einen Zulj-Fernschuss (38.). Kurz darauf drehte sich Eze nach einem Einwurf erst gut gegen die Gäste-Defensive, zielte dann aber weit drüber (39.). Mit einem von Marco Sahanek an die rechte Stange getretenen Admira-Freistoß ging es in die Pause.

Die 7.000 Zuschauer in der Merkur Arena sahen über weite Strecken zwei kompakt verteidigende Mannschaften, die jeweils auf Fehler lauerten. Die Admira verzeichnete die ersten Abschlüsse, das erste richtige Highlight besorgte aber Sturm-Angreifer Emeka Eze, der in der 25. Minute nach starker Einzelaktion die Innenstange traf. Insgesamt gelang beiden Mannschaften im Vorwärtsgang zunächst allerdings wenig.

Während die nun zumindest bis Sonntag fünftplatzierten Steirer im vierten Spiel unter Mählich den dritten Sieg holten, überwintert die Admira als Liga-Schlusslicht. Die Südstädter konnten in Graz nicht an die starke Vorstellung in der vergangenen Woche gegen Salzburg (2:2) anschließen und warten mittlerweile seit zehn Partien auf einen vollen Erfolg.

Roman Mählich (Sturm-Trainer): "Ich habe zurecht die ganze Woche vor diesem Spiel gewarnt. Wir haben in vier Spielen acht Treffer bei null Gegentoren erzielt – das ist ein sehr guter Schnitt. Wir können uns in der Defensive noch verbessern, aber auch in der Offensive müssen wir in Ballbesitz manches besser machen."

Reiner Geyer (Admira-Trainer): "Die letzten 17 Jungs haben es gut gemacht und wenig Torchancen zugelassen. Sie haben auch Mut und Ruhe gezeigt, wenn auch das Ergebnis schlussendlich bitter ist. In Österreichs Bundesliga wird guter, intensiver Fußball geboten. Man hat jede Woche eine echte Aufgabe, um Punkte zu holen. Jetzt ist Ruhe und Erholung wichtig, im Jänner schauen wir weiter."