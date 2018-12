Huber sorgt in Engelberg für ersten ÖSV-Podestplatz der Saison

Deutscher Geiger feiert Premierensieg vor Polen Zyla

Engelberg – Daniel Huber hat am Samstag im sechsten Saisonbewerb des Skisprung-Weltcups den ersten ÖSV-Podestplatz erreicht. Der Salzburger schaffte als Dritter auch sein bisher bestes Resultat, er hatte 6,5 Punkte Rückstand auf den deutschen Premierensieger Karl Geiger und 1,8 auf den Polen Piotr Zyla. Weltmeister Stefan Kraft wurde Achter und Michael Hayböck holte als Zehnter erstmals im WM-Winter Punkte.

Zuvor hatte nur Kraft zwei Top-Ten-Ränge erreicht, doch nach dem Teamtraining in Lillehammer platzierten sich gleich drei Schützlinge von ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder in diesem Kreis. Der Japaner Ryoyu Kobayashi landete als Siebenter erstmals nicht auf dem Podest, führt aber im Weltcup weiter klar. (APA, 15.12.2018)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Herren in Engelberg am Samstag:

1. Karl Geiger (GER) 302,0 (135,0/141,0)

2. Piotr Zyla (POL) 297,3 (134,0/136,0)

3. Daniel Huber (AUT) 295,5 (135,0/138,5)

4. Johann Andre Forfang (NOR) 295,3 (133,5/138,0)

5. Jewgenij Klimow (RUS) 294,6 (136,5/134,0)

6. Stephan Leyhe (GER) 293,9 (135,0/135,5)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 289,9 (130,0/135,0)

8. Stefan Kraft (AUT) 289,6 (129,5/137,0)

9. Kamil Stoch (POL) 288,3 (129,0/133,0)

10. Michael Hayböck (AUT) 286,4 (124,0/137,5)

11. Roman Koudelka (CZE) 284,3 (124,0/136,5)

12. Timi Zajc (SLO) 283,1 (128,0/134,0)

13. Dawid Kubacki (POL) 280,1 (129,0/130,0)

14. Andreas Wellinger (GER) 279,1 (131,5/130,0)

15. Antti Aalto (FIN) 278,4 (126,5/135,0)

16. Halvor Egner Granerud (NOR) 276,6 (130,0/130,0)

17. Robert Johansson (NOR) 275,1 (128,0/134,0)

18. Yukiya Sato (JPN) 274,0 (121,0/134,5)

19. Wladimir Zografski (BUL) 273,6 (123,0/132,5)

20. Domen Prevc (SLO) 273,4 (129,0/138,0/gestürzt)

21. Killian Peier (SUI) 272,1 (122,5/131,5)

22. Junshiro Kobayashi (JPN) 264,4 (126,5/126,0)

23. Jernej Damjan (SLO) 264,0 (127,0/129,0)

24. Anders Fannemel (NOR) 261,3 (123,0/125,5)

25. Viktor Polasek (CZE) 259,4 (123,0/126,0)

26. Maciej Kot (POL) 256,7 (128,5/122,5)

27. Clemens Aigner (AUT) 255,5 (124,5/126,0)

28. Manuel Fettner (AUT) 255,2 (125,0/122,0)

29. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 253,0 (123,5/121,0) 3

0. Andreas Stjernen (NOR) 251,2 (127,0/120,5)

31. Stefan Hula (POL) 250,0 (125,5/122,5)