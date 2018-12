Krankenhaus Nord: Ärztevertreter schlagen wegen Planungschaos Alarm

Schlechte Vorabinfos über Planungen, Abläufe, Zeithorizonte und Umstände der Übersiedlung – "Personalengpässe" drohen, Unfallchirurgen sind Mangelware

Wien – Bei den Planungen für die Eröffnung des Wiener Krankenhauses Nord herrscht offenbar weiter Chaos. Nach den Missständen und Kostenüberschreitungen beim Bau des Spitals gibt es nun auch Probleme bei der Übersiedlung und beim Start. Ärztevertreter warnen laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" vor schlechter Planung und Personalmangel.

"Realistische Personalplanung fehlt"

In einem Rundmail an die Personalvertreter der Wiener Gemeindespitäler übt Wolfgang Weismüller, Vorsitzender des Personalgruppenausschusses "Ärzte" im Wiener Krankenanstaltenverbund und Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, heftige Kritik. Demnach gebe es für jene Ärzte, die aus anderen Wiener Spitälern ins Krankenhaus Nord wechseln sollen, nur eine "schlechte Vorabinformation über Planungen, Abläufe, Zeithorizonte und Umstände der Übersiedlung". Auch seien, so Weismüller, "die Organisationsstrukturen des Krankenhauses selbst knapp sechs Monate vor Eröffnung offenbar noch nicht klar". Es wiege "besonders schwer", dass "eine realistische Personalplanung" fehle.

Weismüller weiter: "Die Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie kann ihrem Auftrag wohl überhaupt nur zum Teil nachkommen, da erfahrene Unfallchirurgen zur Zeit Mangelware sind." Generell drohten "Personalengpässe" sowohl im Krankenhaus Nord als auch "in den nicht gerade üppig ausgestatteten bestehenden Spitälern" der Gemeinde Wien. Laut "profil" fordert Weismüller in seinem Mail "ultimativ ein vernünftiges, realistisches, bedarfsorientiertes Modell zur Personalbedarfsberechnung", ansonsten komme es "sehr schnell wieder" zu "kritischen Schlagzeilen". Im Jänner werde es dazu Gespräche geben. Allerdings, so Weismüller: "Wir werden im Bedarfsfall auch vor neuen Protesten in der Öffentlichkeit nicht zurückschrecken." (APA, 15.12.2018)