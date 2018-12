Schwimmerin Pilhatsch holt sensationell WM-Silber

19-Jährige erreicht über auf der Kurzbahn erstes OSV-Edelmetall seit 2010

Hangzhou – Die Steirerin Caroline Pilhatsch hat am Samstag in Hangzhou für die erste österreichische Schwimm-WM-Medaille seit acht Jahren gesorgt. Die 19-Jährige holte bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften über 50 m Rücken Silber, in 25,99 Sekunden verbesserte sie ihren am Vortag verbesserten österreichischen Rekord um weitere 22/100 bzw. über den gesamten Bewerb um 73/100.

Gold ging in 25,88 an die US-Amerikanerin Olivia Smoliga, Bronze in 26,04 Sekunden an die Australierin Holly Barratt. Die eigentlich klare Goldfavoritin Etienne Medeiros war als Semifinal-15. (26,91) ausgeschieden. Die brasilianische Weltrekordhalterin war beim Start ausgerutscht und konnte den sich eingehandelten Rückstand nicht mehr wettmachen.

Die zuvor letzten rot-weiß-roten WM-Podestplätze hatte 2010 auf der Kurzbahn in Doha Markus Rogan mit Silber über 200 m Lagen und Bronze über 200 m Rücken geholt. Im Damen-Bereich hatte davor zuletzt Mirna Jukic 2009 mit Langbahn-Bronze über 200 m Brust zugeschlagen.

Staffel im Finale Achte

Österreichs Damen-Staffel über 4 x 200 Kraul hat am Samstag im Kurzbahn-WM-Finale von Hangzhou wie erwartet Finalrang acht belegt. In 7:55,93 Minuten waren Marlene Kahler, Lena Kreundl, Cornelia Pammer und Claudia Hufnagl um 85/100 Sekunden langsamer als bei ihrem OSV-Nationalteam-Rekord am Vormittag im Vorlauf. Auf Platz sieben von Deutschland fehlten dem OSV-Quartett 9,57 Sekunden. Die Medaillen gingen an China (7:34,08), die USA (7:35,30) und Australien (7:36,40). (APA, 15.12.2018)

Ergebnis 50 m Rücken:

1. Olivia Smoliga (USA) 25,88 Sekunden

2. Caroline Pilhatsch 25,99 (öst. Rekord)

3. Holly Barratt (AUS) 26,04

4. Fu Yuanhui (CHN) 26,06

5. Mathilde Cini (FRA) 26,17

6. Miyuki Takemura (JPN) 26,30

7. Georgia Davies (GBR) 26,31

8. Alicja Tchorz (POL) 26,42

Bisherige österreichische Schwimm-WM-Medaillen (16):

Langbahn (6):

Silber (3):

2001 – Fukuoka/Japan: Maxim Podoprigora – 200 m Brust

2001 – Fukuoka: Markus Rogan – 200 m Rücken

2005 – Montreal: Markus Rogan – 200 m Rücken

Bronze (3):

2005 – Montreal: Mirna Jukic – 200 m Brust

2007 – Melbourne: Markus Rogan – 200 m Rücken

2009 – Rom: Mirna Jukic – 200 m Brust

Kurzbahn (10):

Gold (1):

2008 – Manchester: Markus Rogan – 200 m Rücken

Silber (6):

2006 – Shanghai: Fabienne Nadarajah – 50 m Delfin

2006 – Shanghai: Markus Rogan – 100 m Rücken

2006 – Shanghai: Markus Rogan – 200 m Rücken

2006 – Shanghai: Markus Rogan – 200 m Lagen

2010 – Dubai: Markus Rogan – 200 m Lagen

2018 – Hangzhou: Caroline Pilhatsch – 50 m Rücken

Bronze (3):

2002 – Moskau: Mirna Jukic – 200 m Brust

2008 – Manchester: Dinko Jukic – 400 m Lagen

2010 – Dubai: Markus Rogan – 200 m Rücken