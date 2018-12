Nintendos Retro-Konsolen NES und SNES werden nicht mehr produziert

Unternehmen will, dass auch Retro-Gamer auf Nintendo Switch Online ausweichen

Nintendos klassische NES und SNES wird es ab kommenden Jahr nicht mehr zu kaufen geben. Der Chef von Nintendo America, Reggie Fils-Aimé, sagte gegenüber dem "Hollywood Reporter", dass die Retro-Konsolen nicht mehr produziert werden. Sobald die Bestände für die Feiertage ausverkauft ist, wird das Lager nicht mehr aufgefüllt.

Hype um Retro

Nintendos Super NES Mini war bereits nach seinem ersten Re-Release 2017 in Windeseile ausverkauft. Zeitweise wurden die Geräte um bis zu 300 Euro auf eBay & Co. gehandelt. Das Unternehmen reagierte auf den Hype und verkaufte die Geräte heuer wieder – diesmal mit weitaus höheren Produktionszahlen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Seitdem ist es für Fans weitaus einfacher geworden, an die Konsolen zu kommen – in Zukunft wird sich das wohl wieder ändern.

Statt auf Retro zu setzen, möchte Nintendo lieber, dass Nutzer die klassischen Spiele über Nintendo Switch Online erwerben. Dort werden auch Games wie alte "The Legend of Zelda" und "Super Mario Bros"-Titel angeboten, wie "The Verge" schreibt. In diesem Monat kommt etwa "Ninja Gaiden" dazu. (red, 15.12.2018)