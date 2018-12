Auch in Colorado: Anna Gasser fliegt von Erfolg zu Erfolg

Sieg bei Dew Tour in Breckenridge als nächster Erfolg dank überragender Sprünge

Breckenridge – Für Snowboarderin Anna Gasser läuft die Saison nach wie vor hervorragend. Am Freitag feierte die Kärntnerin einen Sieg auf der "Dew Tour" in Breckenridge (Colorado), sie gewann den Slopestyle mit 177,67 Punkten vor der US-Amerikanerin Julia Marino (170,66), der Finnin Enni Rukajärvi (169,67) und der zweifache Olympiasiegerin in dieser Disziplin, Jamie Anderson (USA/167,99).

Für Gasser war es der zweite Sieg bei diesem Event nach 2015. Zuvor hatte die Big-Air-Olympiasiegerin in diesem Winter bereits im Weltcup den Big Air in Peking gewonnen und war in Modena Dritte geworden. Im Slopestyle ist in diesem Winter der Heim-Weltcup am 12. Jänner am Kreischberg für sie das Highlight.

Zum Sieg gesprungen

Österreichs Sportlerin des Jahres zeigte in Breckenridge auf der Kicker-Line einen Cab Double Underflip 900 mit Mute Grab, einen Backside Double Cork 1080 mit Melon Grab und einen Frontside 900 mit Melon Grab, erhielt für die Sprünge 96,67 Punkte und hatte genügend Vorsprung für die Rails (81,00).

"Die Kombination auf den Kickern mit 9er, 10er, 9er ist perfekt aufgegangen. Damit habe ich mir einen guten Polster schaffen können, der es mir ermöglicht hat, bei den Rails das Risiko ein wenig zu dosieren", sagte die Millstätterin, die an ihren Tricks auf den Rails weiter arbeiten will.

Auszeichnungen

Abgesehen vom sportlichen Erfolg regnete es auch Auszeichnungen. Vom "Transworld Snowboarding"-Magazin wurde sie zum "Rider of the Year" bei den Damen gekürt. Außerdem gewann sie die unter den Lesern des Magazins durchgeführte Wahl und erhielt den "Readers Choice Award". (APA, 15.12.2018)