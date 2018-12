Mick Mulvaney soll auf John Kelly nachfolgen

Washington – US-Präsident Donald Trump will seinen bisherigen Budgetdirektor Mick Mulvaney zum Interims-Stabschef im Weißen Haus machen. Das kündigte Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter an.

Mulvaney soll den bisherigen Stabschef John Kelly ersetzen, der den Posten Ende des Jahres aufgeben wird. Er war Direktor der Abteilung für Management und Budget. (APA, 14.12.2018)