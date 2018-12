Morgen-Update für Sonntag, den 16.12.2018: Anti-Regierungs Demo, weniger Babys durch Smartphones und Ski-Weltcup Aufreger

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Es wird munter von Rot-Schwarz auf Türkis-Blau umgefärbt

Polizei spricht von 17.000 Teilnehmern bei Demo gegen Regierung in Wien



[Wirtschaft] Claus Peymann: "Österreich als Avantgarde des Fremdenhasses"

Zuverdienst bei der Mindestsicherung: Was bringt die neue Regelung?

Bankomat in Niederösterreich gab 50- statt 20-Euro-Scheine aus

[International] Erneut "Gelbwesten"-Proteste: Hunderte Festnahmen in Paris

[Panorama] Abschluss der Klimakonferenz in Kattowitz verzögert sich

[Lifestyle] Forscher rätseln: Wie Smartphones Sex und Babys verhindern

[Sport] Sexismus: Aufregung um Plakat für Ski-Weltcup am Semmering

[Wetter] Der Sonntag verläuft in Vorarlberg und Tirol von Beginn an trüb. Hier setzt rasch Schneefall ein. Viel Sonnenschein gibt es in der Südsteiermark und im Südburgenland. -5 bis +4 Grad.

[Zum Tag] Am 16.12.1866 wurde Wassily Kandinsky, russischer Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker geboren.