Conte will Verhandlungen zu Italien-Budget "pausenlos" weiterführen

Italienischer Premierminister: "Einigung mit Brüssel muss ein Erfolg im Namen der Bürger sein"

Rom – Der italienische Premierminister Giuseppe Conte will die Verhandlungen mit der EU-Kommission zur Abwendung eines Strafverfahrens im Haushaltsstreit "pausenlos" fortsetzen. "Wir wollen die Verhandlungen so rasch wie möglich erfolgreich beenden", erklärte Conte im Gespräch mit italienischen Journalisten in Brüssel.

"Die Einigung mit Brüssel muss ein Erfolg im Namen der Bürger sein. Die Regierung erlebt intensive Momente, denn dies ist eine heikle Phase für das Land", erklärte Conte. Er verteidigte den Inhalt des umstrittenen Haushaltsplans seiner Regierung. "Italien hat einen gut durchdachten Haushaltsplan entworfen. Auch der neue Vorschlag, den wir der EU-Kommission unterbreitet haben, ist gut durchdacht", berichtete der parteilose Regierungschef.

Nervosität der Finanzmärkte

Conte bestritt Divergenzen mit den beiden Vizepremiers Matteo Salvini und Luigi Di Maio, die Medienangaben zufolge keine Zugeständnisse im Umgang mit der EU-Kommission machen wollten. "Von Anfang an haben wir einen vernünftigen Weg beschritten. Wir haben einen Budgetplan entworfen, um die Gefahr einer Rezession abzuwenden und die Wirtschaft in Bewegung zu bringen", erklärte Conte.

Die italienische Regierung hatte zuletzt angeboten, das Defizit im kommenden Jahr von 2,4 auf 2,04 Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte jedoch am Donnerstag, das sei noch nicht genug. Die Finanzmärkte reagieren seit Monaten nervös auf die Schuldenpläne. (APA, 14.12.2018)