Tiefe Bremsspur am Automarkt

Die Nachwehen der Umstellung auf den neuen Messzyklus WLTP sind hartnäckiger als gedacht, Lieferengpässe führen zu Absatzeinbruch

Wien – Die Delle am Automarkt wächst sich zu einer veritablen Beule aus. Während der Pkw-Absatz in der EU im November um acht Prozent gesunken ist, schrumpfte er in Österreich um ein Fünftel. Europaweit ging sich über das Jahr gesehen dennoch ein Miniplus von knapp einem Prozent aus, wie eine Analyse der Unternehmensberatung EY zeigt. Hierzulande sieht die Jahresbilanz weniger erfreulich aus. Trotz der vielen Vorziehkäufe im Sommer bleibt im November unter dem Strich ein Minus von zwei Prozent.

Der Neuwagenmarkt fasst nach den Problemen der Autobauer bei der Umstellung auf die neuen Abgasmessmethoden nur mühsam wieder Tritt. Seit dem 1. September dürfen in Europa – wie berichtet – nur noch Fahrzeuge verkauft werden, die nach den neuen WLTP-Regeln zugelassen wurden. Einige Autohersteller haben deswegen im Vorfeld der Umstellung ihre nach der alten NEFZ-Methode klassifizierten Modelle zu günstigen Preisen in den Markt gedrückt – was zu Absatzeinbrüchen in den Folgemonaten führte. Außerdem gibt es bei einigen Marken immer noch Lieferengpässe bei den unter dem neuen Regime zertifizierten Modellen, so EY.

Betroffen sind EU-weit vor allem Porsche (-62 Prozent), Audi (-40 Prozent) und Renault (-28 Prozent). Mercedes konnte dagegen seinen Absatz um 4,5 Prozent steigern. Die Porsche Holding Salzburg geht für 2018 davon aus, mit einem Absatz von 735.400 Fahrzeugen auf all ihren Märkten dennoch leicht über den Vorjahreszahlen zu liegen.

Unter Druck bleibt der Diesel. In den fünf größten EU-Märkten (Deutschland, Frankreich, Italien Spanien, Großbritannien) schrumpfte der Absatz im November um 22, in Österreich um 32 Prozent. Dafür wird das E-Auto zunehmend zur Option. Auch wenn der Marktanteil mit 1,9 Prozent der Neuzulassungen im Jahresverlauf weiterhin gering ist, hat Österreich damit eine Spitzenposition. 6200 E-Autos kamen heuer neu auf die Straßen. (rebu 15.12.2018)