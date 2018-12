TV-Tipps für Samstag, 15. Dezember

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte, Jacques – Entdecker der Ozeane, Stille Nacht in Stalingrad, Pompeii, SS-GB oder Lila, Lila – mit Radiotipps

17.15 BACKE, BACKE, KUCHEN

Lisa bäckt: Eine süße Bescherung Das neue Backformat präsentiert die süßen Seiten des Lebens. Moderatorin Lisa Jeitler ist Konditorin aus Leidenschaft. Sie verspricht Torten, Cupcakes, Kekse, Kuchen und vieles mehr. Bis 17.45, ORF 3

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen bei Peter Resetarits: 1) Lärmbelästigung: Wohngebiet grenzt an Gewerbegebiet: In St. Georgen bei St. Pölten ärgert sich ein Anrainer über eine Großwäscherei. 2) Nachgefragt: Was wird gegen die Unterspülung eines Hauses getan? 3) Angebliche Missstände in Flüchtlingsquartieren: Asylwerber, die im Rahmen der Grundversorgung in einem Gasthof in Niederösterreich untergebracht sind, berichten seit längerem von Missständen. Bis 18.15, ORF 2

20.15 ZWIDERWURZEN

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol, USA 2009, Robert Zemeckis) Scrooge muss für seine Hartherzigkeit schwer büßen. Robert Zemecki peitscht Charles Dickens' Saulus/Paulus von einer grausamen Prüfung zur nächsten und erreicht damit das Gegenteil des Erwünschten: Der alte Grantscherben tut einem schon richtig leid – und Jim Carrey kann sowieso niemand richtig böse sein. Fulminant animiert, hat aber trotzdem Längen. Bis 22.15, Sat1

20.15 ABGETAUCHT

Jacques – Entdecker der Ozeane (L'odyssée, F 2016, Jerome Salle) Mit seinem Forschungsschiff Calypso durchquerte Jacques Cousteau die Weltmeere. Jacques und seine Frau Simone wollen Ende der 40er-Jahre die Ozeane erobern und arbeiten an der Verwirklichung ihrer Träume. Zwei Jahre später treten sie die Jungfernfahrt ins Rote Meer an – ohne ihre beiden Söhne Jean-Michel und Philippe, die sie in einem Internat lassen. Als Erwachsene kehren die beiden zu ihren Eltern zurück. Jacques ist mittlerweile berühmt und wirft für seinen Ruhm so manches Prinzip über Bord. Mit Lambert Wilson und Audrey Tautou. Bis 22.35, Servus TV

20.15 DOKUREIHE

Sakrale Bauwerke: Von betenden Menschen und prächtigen Moscheen Moscheen zeugen von der Macht großer muslimischer Herrscher. In ihrer Vielfalt, Schönheit und Größe erzählen sie die Geschichte des Islams, der jüngsten der drei monotheistischen Religionen. Die erste Folge der vierteiligen Dokumentationsreihe gewährt Einblicke in die muslimische Sakralarchitektur und führt von Jerusalem nach Delhi, von Córdoba nach Kairo, von Istanbul nach Isfahan. Bis 21.45, Arte

20.15 ZWEITER WELTKRIEG

Zeit.geschichte: Stille Nacht in Stalingrad Es ist der 24. Dezember 1942: Mit einer Ringsendung will der NS-Rundfunk an allen Fronten Weihnachtsstimmung verbreiten und sendet Grüße vom Eismeerhafen bis nach Afrika, von der Atlantikküste bis zur Wolga. Kurz zuvor hatte die Wehrmacht einen letzten vergeblichen Versuch unternommen, die eingekesselte Armee von außen zu befreien. Nun stecken 350.000 Soldaten in der Falle. Um 21 Uhr geht es weiter mit der Dokumentation Stalin in Farbe, die den rasanten Aufstieg des rebellischen Schustersohnes Josef Dschughaschwili hin zu einem der mächtigsten und grausamsten Männer der Welt nachzeichnet. Weihnachten 1943: Die Schlacht um Ortona steht ab 21.55 Uhr auf dem Programm. Hier wird die blutigste Schlacht im faschistischen Italien noch einmal aufgerollt, die sich 1943 beim Angriff der Allierten auf die kleine Küstenstadt Ortona in Mittelitalien abspielte. Bis 22.45, ORF 3

20.15 SPEKTAKEL

Pompeii (USA 2014, Paul W. S. Anderson) 62 nach Christus: Knapp der Auslöschung durch die Legionen Roms entkommen wird der junge Milo (Kit Harrington) zum Gladiator ausgebildet. Als Star kommt er so auch nach Pompeii in die Arena, wo er nicht nur die Liebe seines Lebens, sondern den Mörder seiner Eltern wiedertrifft. Bis 22.20, Puls 4

21.45 TIERISCH GUT

Wilde Medizin – Die Superkräfte der Tiere Sie verfügen über Kräfte, von denen wir Menschen nur träumen können. Einigen wachsen bei Verlust neue Gliedmaßen nach. Andere bilden in rasanter Geschwindigkeit riesige Knochen. Und manche können sich monatelang in einen Ruhezustand versetzen, ohne dabei Muskeln zu verlieren. Bis 22.40, Arte

22.00 SERIE

SS-GB (1-3/6) Die BBC-Serie dreht den Spieß um und fragt, was wäre, wenn die Deutschen im Zweiten Weltkrieg den Kampf um Großbritannien gewonnen hätten? Das Szenario: Detective Superintendent Douglas Archer arbeitet im besetzten London im Dienst der brutalen SS mit seinem langjährigen Kollegen Harry Woods. Sie untersuchen den Mord an Peter Thomas, offensichtlich ein Schwarzmarkthändler. Nach dem dystopischen Roman von Len Deigthon. Mit dabei sind u. a. Sam Riley, Kate Bosworth, Rainer Bock und Lars Eidinger. Bis 0.30, RBB

22.15 LITERATURSZENE

Lila, Lila (D 2009, Alain Gsponer) David will die Literaturstudentin Marie beeindrucken und gibt ein am Flohmarkt gefundenes Manuskript als sein eigenes aus. Der Roman wird zum Bestseller. Ein gewisser Jacky behauptet, Urheber zu sein. Die Angst, als Plagiator entlarvt zu werden, überfordert ihn. Das Ganze läuft aus dem Ruder. Verfilmung des Romans von Martin Suter. Daniel Brühl überzeugt als schüchterner David, Hannah Herzsprung spielt seine Freundin Marie. Bis 0.25, ATV 2

22.45 BIRGIT DENK

Denk mit Kultur: Peter Rapp und Rebecca Horner sind zu Gast bei Dialektsängerin und Moderatorin Birgit Denk. Der Moderator und die Balletttänzerin erzählen von ihrem Leben und den Plänen für die Zukunft. Bis 23.40, ORF 3