TV-Tipps für Samstag, 15. Dezember

Runde der Chefredakteure, Oktoskop, Fack ju Göhte 2, Im Zentrum über ein Jahr Regierung und Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen – mit Radiotipps

11.05 DISKUSSION

Runde der Chefredakteure Ein Jahr Türkis-Blau bespricht ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom mit Georg Wailand (Kronen Zeitung), Martina Salomon (Kurier), Rainer Nowak (Die Presse), Christian Rainer (Profil) und Petra Stuiber (DER STANDARD). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Thema: Ein Jahr neue Regierung. Dazu ist die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FP) im Studio. Bis 13.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama Nina Horowitz präsentiert Perlen des ORF-Archivs, dieses Mal unter dem Motto "Auch das ist die Steiermark". Bis 13.30, ORF 2

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: A closer look – Zeljko Mirkovic Robert Buchschwenter widmet sich dem in Belgrad lebenden serbischen Filmemacher und Produzenten mit Filmbeispielen wie The Second Meeting. Um 22 Uhr folgt eine Werkschau der US-Filmemacherin Amanda Katz. Bis 23.20, Okto

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Winterklang Werfenweng Michael Schade singt aus Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Bach Consort Wien unter der Leitung von Rubén Dubrovsky. Mit Sophie Karthäuser, Christian Immler, Katharina Magiera und dem Salzburger Bachchor. Zarte Gemüter sollten danach unbedingt aufpassen: ORF 3 schwenkt um 21.55 Uhr stark auf U-Musik um und sorgt für den wahrscheinlich radikalsten Programmwechsel dieser Weihnachtszeit: Helene Fischer besingt Weihnachten in der Wiener Hofburg. Bis 23.30, ORF 3

20.15 KOMÖDIE

Fack ju Göhte 2 (D 2015, Bora Dagtekin) Cooler Job, tolle Schüler, und es läuft: Lustig ist das Lehrerleben in dieser Comedy, die unter der Zielgruppe mit dem Prädikat "geil" versehen ist. Kassenschlager, der dritte Teil ist schon im Kino, ein Ende nicht absehbar. Nie war Schule so beliebt. Bis 22.00, ORF 1

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Ein Jahr Regierung – Die große Koalition Gäste bei Claudia Reiterer: Gernot Blümel (ÖVP), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Maria Stern (Jetzt). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen Die Schauspielerin Mélanie Laurent und der französische Aktivist Cyril Dion sprechen mit Experten und besuchen weltweit Projekte und Initiativen, die alternative ökologische, wirtschaftliche und demokratische Ideen verfolgen. Die Antworten, die sie finden, könnten Hoffnung machen. Bis 0.55, ORF 2

23.10 WELTRAUMTHRILLER

Gravity (USA 2013, Alfonso Cuarón) Im siebenfachen Oscargewinner-Film Gravity sind George Clooney und Sandra Bullock nach einem fatalen Unfall im All auf sich allein gestellt. Gemeinsam sollte der erfahrene Astronaut Kowalsky (Clooney) und die Wissenschafterin Stone (Bullock) Reparaturen am Weltraumteleskop Hubble durchführen. Bis 0.50, ProSieben

0.20 KRIMIKLASSIKER

M – Eine Stadt sucht einen Mörder (D 1931, Fritz Lang) 1000 Mark für die Ergreifung eines Kindesmörders. Ein Schatten verdunkelt den Anschlag an der Wand, es ist ein Mann, der das Mädchen Elsie anspricht. Er kauft dem Kind einen Luftballon und pfeift dabei ein Motiv aus Edvard Griegs Peer Gynt. Sternstunden zweier Genies. 2019 als Neuauflage von David Schalko in Serie. Bis 2.10, 3sat

2.55 POLITTHRILLER

Die Killer-Brigade (The Package, USA 1989, Andrew Davis) Um ein Abkommen über den totalen Verzicht auf Atomwaffen zu verhindern, das der US-Präsident und der sowjetische Generalsekretär unterzeichnen wollen, planen Idealisten ein Attentat auf die Staatsmänner. Einem US-Sergeant gelingt es jedoch, den Mordanschlag im letzten Moment zu verhindern. Bis es so weit ist, werden einige Frauen und Männer brutal um die Ecke gebracht, um dem ungereimten Politthriller wenigstens ein paar Spannungsmomente abzuringen. Gene Hackman, Tommy Lee Jones. Bis 4.35, Das Erste