Deutscher Schriftsteller Wilhelm Genazino gestorben

Wurde mit Angestellten-Romantrilogie "Abschaffel" bekannt

Frankfurt – Der deutsche Schriftsteller Wilhelm Genazino ist am Mittwoch nach kurzer Krankheit gestorben. Dies gab der Hanser-Verlag am Freitag in einer Aussendung bekannt. Genazino, der am 22. Januar 1943 in Mannheim geboren wurde und als freier Autor in Frankfurt lebt, begann als Journalist. Als Schriftsteller bekannt wurde er mit seiner Angestellten-Romantrilogie "Abschaffel" (1977), "Die Vernichtung der Sorgen" (1978) und "Falsche Jahre" (1979).

Genazino erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter 2004 den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und 2014 die Goetheplakette der Stadt Frankfurt. Zu den bekanntesten Werken des Autors, der in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde, zählen "Ein Regenschirm für diesen Tag" (2001) und "Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman" (2003). Sein letzter Roman "Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze" erschien im Frühjar 2018. (red, 14.12.2018)