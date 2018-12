Die schlechtesten Games 2018: Tun Sie sich das nicht an

505 games

Dass große Namen kein großes Spiel garantieren, stellte Ende des Jahres das bittere Scheitern eines vielversprechenden Indie-Releases klar: Mit Warren Spector und Paul Neurath standen in Ehren ergraute Games-Pioniere als Garanten für eine würdige Wiedergeburt der klassischen Ultima Underworld-Serie. Auf Kickstarter vorfinanziert, enttäuschte das heiß ersehnte Underworld Ascendant auch nostalgisch verklärte Fans der Looking Glass-Ära durch ein vermeintlich simples Problem: Das, was hier als fertiger Titel final veröffentlicht wurde, ließ es schlicht und einfach an geschätzt einem Jahr zusätzlicher Entwicklungszeit mangeln.

Nun sind Spielerinnen und Spieler in Zeiten von Early Access und/oder Dutzende Gigabytes großer Release-Day-Patches ohnedies schon tolerant in der Beurteilung der Komplettheit neuer Spiele, doch bei kaputten Gameplay-Mechaniken, Platzhaltergrafiken und dem sinnlosesten Speichersystem der jüngeren Spielgeschichte wünscht man sich dieses Spielerlebnis in die Unterwelt zurück. Besonders besorgniserregend: Das für dieses Debakel verantwortliche Studio Otherside Entertainment hat mit System Shock 3 die Wiederkehr eines weiteren Klassikers in Arbeit. Hoffentlich lässt man dort die namhaften Industrielegenden vor Release zumindest einmal Probe spielen.