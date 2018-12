Die besten Indie-Games 2018: Klein, aber oho

dukope1

Auch Lucas Pope, Schöpfer des außergewöhnlichen Papers, Please, lässt mit einem gelungenen neuen Spiel aufhorchen: In Return of the Obra Dinn gilt es, das Rätsel um das Schicksal der Mannschaft des Handelsschiffes Obra Dinn zu lösen, das Anfang des 19. Jahrhunderts ohne lebende Seele an Bord vor der britischen Küste auftaucht.

Als Versicherungsagent der East India Company ist man nur mit Papierkram bewaffnet – und einer magischen Taschenuhr, durch die man einzelne dramatische Szenen der Geschehnisse an Bord nacherleben kann. Nur wer die richtigen Schlüsse zieht und clever kombiniert, wird das Rätsel lösen. Return of the Obra Dinn ist ein spielmechanisch ebenso wie optisch absolut originelles Logikpuzzle für Freunde ungewöhnlicher Spielideen.