Roher Beton: Wie brutalistische Architektur wirkt

foto: carol m. highsmith archive/library of congress

Le Corbusier war einer der wichtigsten Architekten, die sich mit dem Werkstoff Beton auseinandersetzten. Weitere bedeutsame Namen der brutalistischen Architektur des 20. Jahrhunderts sind: Marcel Breuer, Lina Bo Bardi, Carlo Scarpa, Ernő Goldfinger, Frank Lloyd Wright, Louis Kahn, Oscar Niemeyer und Paul Rudolph.

Russische Botschaft

Das von Aleksandr Rochegov entworfene Gebäude wurde 1987 in der kubanischen Hauptstadt Havanna errichtet. Es erinnert an ein Schwert, das im Boden steckt und dessen Griff in den Himmel ragt.