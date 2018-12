Stimmung bei Gipfel "sehr schlecht": EU-Ärger über Mays Brexit-Kurs wird deutlich

Frostiges Gespräch zwischen Kommissionschef Juncker und britischer Regierungschefin – Zuhause erntet May verheerende Oppositionskritik

Brüssel – Die EU will sich im Poker um die Ratifizierung des Brexit-Abkommens in Großbritannien nicht erpressen lassen. Der EU-Gipfel machte Premierministerin Theresa May in der Nacht auf Freitag zwar eine Reihe von Zusicherungen, diese blieben aber rechtlich unverbindlich. Das Echo auf der Insel war verheerend, die Opposition forderte eine Abstimmung über den Deal noch vor Weihnachten.

EU-Vertreter berichteten von wachsendem Unverständnis über das Brexit-Chaos in Großbritannien und unklare Vorstellungen Mays. Die EU will sich deshalb nun verstärkt auf einen Austritt ohne Abkommen vorbereiten. Der britische Vizepremier David Lidington sagte, dass die Zusicherungen nicht reichten, und kündigte weitere Gespräche Mays mit Staats- und Regierungschefs der EU an. Diese traf am Freitag in Brüssel mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammen.

guardian news Die Stimmung zwischen Theresa May und Jean-Claude Juncker war schon einmal besser.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kritisierte, dass die Diskussionen mit Großbritannien "mitunter nebulös und unpräzise" seien. Es könne nicht sein, dass London erwarte, dass die EU "die Lösungen liefert". Juncker kündigte eine Intensivierung der Vorbereitungen auf einen Hard Brexit an. Kommende Woche werde die EU-Kommission einen Leitfaden für einen Austritt ohne Deal vorlegen. Ein Video, das Juncker und May bei einem Gespräch in kühler Atmosphäre zeigt, machte die Runde.

Die Stimmung bei den Gipfelgesprächen mit May sei "sehr schlecht" gewesen, hieß es aus EU-Kreisen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel unterbrach die Premierministerin demnach während ihres Vortrags mehrfach und forderte sie zur Präzisierung ihrer Haltung auf.

Kritik allerorten

Das fand auch in London Widerhall: "Es sieht so aus, als hätte die Premierministerin darin versagt, bedeutende Veränderungen zu ihrem Brexit-Deal zu liefern", twitterte der Brexit-Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer. Auch in der Presse wurde Mays Versuch, in Brüssel Zugeständnisse zu erreichen, als Rückschlag gedeutet. Die "Times" befand, dass die EU May "gedemütigt" habe. Dem "Guardian" zufolge war die Brüsseler Reaktion auf die Bitte der Premierministerin ein "vernichtender Schlag" für deren Hoffnungen, den Deal zu retten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderte Großbritannien auf, das Austrittsabkommen dringend zu ratifizieren. "Wir haben eineinhalb Jahre verhandelt, und es gibt ein Austrittsabkommen, das ein gutes ist für beide Seiten", betonte er. Die EU wolle einen chaotischen Austritt ohne Abkommen vermeiden. "Großbritannien muss aber auch akzeptieren, was die roten Linien für die EU sind."

Schwere Last im Unterhaus

May steht seit Monaten innenpolitisch massiv unter Druck und hatte eine Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus wegen einer drohenden Ablehnung verschieben müssen. Sie forderte zum Gipfelauftakt "rechtliche und politische Zusicherungen" mit Blick auf die im Austrittsvertrag festgelegte Auffanglösung für Nordirland. Diese würde in Kraft treten, wenn sich die EU und Großbritannien in den kommenden Jahren nicht auf eine bessere Lösung einigen. Das Vereinigte Königreich bliebe dann bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU.

Brexit-Hardliner in Mays konservativer Partei befürchten, dass das Vereinigte Königreich auf Dauer an die EU gebunden bliebe. Sie fordern deshalb ein Enddatum für den sogenannten Backstop zu Nordirland. Das lehnt die EU aber kategorisch ab. Allerdings versicherten die Staats- und Regierungschefs der EU, dass der Backstop nicht als dauerhafte Lösung gedacht sei.

Entgegenkommen der EU

May bat ihre EU-Kollegen am Donnerstagabend eindringlich um Unterstützung. In ihrem Land habe sich der Eindruck verbreitet, dass die Nordirland-Klausel im Austrittsvertrag eine Falle sei, "aus der das Vereinigte Königreich nicht mehr herauskommt". Mit den "richtigen Zusicherungen" könne das Brexit-Abkommen im Unterhaus aber noch verabschiedet werden.

In einer Erklärung hielten die anderen EU-Chefs daraufhin fest, dass sie "Neuverhandlungen" zum Austrittsvertrag ausschließen. Die EU sei aber "fest entschlossen", mit London nach dem EU-Austritt im März 2019 schnell Verhandlungen über ein Abkommen zu den künftigen Beziehungen aufzunehmen, um die Auffanglösung für die irische Grenze überflüssig zu machen. (APA, 14.12.2018)