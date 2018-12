Was sich Fünfjährige vor 120 Jahren zu Weihnachten wünschten

Fünfjährige bat um Spielzeug-Tiere, Faden und einen Ball für ihre Katze

Canterbury – Vor 120 Jahren schrieb ein kleines Mädchen in England an den Weihnachtsmann – jetzt ist der Brief im Schaufenster eines Spielzeuggeschäfts in der Stadt Canterbury zu sehen. Die fünfjährige Marjorie bittet in dem Brief vom 2. Dezember 1898 um Spielzeug-Enten und -Hühner sowie um ein Stück Faden und einen Ball für ihre Katze "Kittykins", wie der britische Sender BBC am Freitag berichtete.

"Arglos und unschuldig"

Medienberichten zufolge hatte ein Mann den Brief in einem Buch aus einem Second-Hand-Shop gefunden und ihn seiner Tochter Lily Birchall gegeben, die in dem Spielwarengeschäft arbeitet. Der Brief sei so arglos und unschuldig, sagte Birchall dem Sender. "Darum sollte es zu Weihnachten eigentlich gehen: kleine Geschenke und ein echtes Gefühl von Zauber und Glauben." Versuche, Nachkommen oder Verwandte von Marjorie zu finden, seien bisher erfolglos geblieben, hieß es. (APA/dpa, 14.12.2018)