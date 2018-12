Svindal Super-G-Sieger in Gröden, Mayer Siebenter

Norweger siegt vor dem Südtiroler Christof Innerhofer und Landsmann Kjetil Jansrud

St. Christina / Gröden – Aksel Lund Svindal hat auf der Saslong seinen siebenten Sieg eingefahren. Der 35-jährige Norweger setzte sich beim Super-G von Gröden am Freitag 0,05 Sekunden vor dem Südtiroler Christof Innerhofer und 0,27 vor Landsmann Kjetil Jansrud durch. Für die Österreicher reichte es dieses Mal zu keiner Podestplatzierung, Matthias Mayer wurde als bester mit 0,83 Sekunden Rückstand Siebenter.

"Solange es so geht, kann man gut weiterfahren", sagte Svindal, der nach wie vor von einer Daumenverletzung gehandicapt ist. Dem Daumen gehe es aber wie dem lädierten Knie bereits "viel besser". Mit seinem 36. Erfolg im Weltcup zog Svindal mit Benjamin Raich gleich und übernahm darüber hinaus die Führung im Gesamtweltcup (297), 17 Punkte vor Marcel Hirscher. In Bezug auf die große Kugel hat er weiter verhaltene Ambitionen: "Es wäre vielleicht möglich, wenn Marcel nicht so stark wäre", erklärte er in einem ersten ORF-Interview.

fis alpine Die Siegesfahrt von Aksel Lund Svindal.

Für Mayer schaute nach einem sechsten (Lake Louise) und einem achten (Beaver Creek) diesmal ein siebenter Rang heraus. "Es ist nicht ganz schlecht, aber ich würde natürlich gerne ein wenig weiter vorne sein", sagte der Abfahrtsolympiasieger. "Man hat heute einfach wieder gemerkt, ohne Attackieren geht es nicht."

Hannes Reichelt war als zweitbester ÖSV-Läufer Neunter (0,92), der zweifache Saisonsieger Max Franz landete nach verpatzter Fahrt auf Rang zwölf (1,12). Der Kärntner fuhr im oberen Streckenteil laut Eigenaussage "zu vorsichtig" und haderte mit der Feinabstimmung. "Wenn du nicht richtig auf dem Ski draufstehst, dann wird es nichts. Schade, es war ein bisschen ein wilderer Ritt." Mit Christoph Krenn und Vincent Kriechmayr fuhren zwei weitere Österreicher in die Top 15, sie teilten sich den 13. Rang (1,14). (APA, 14.12.2018)

Super-G der Herren in Gröden, Freitag

1. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:28,65

2. Christof Innerhofer (ITA) +0,05

3. Kjetil Jansrud (NOR) 0,27

4. Johan Clarey (FRA) 0,65

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,66

6. Josef Ferstl (GER) 0,82

7. Matthias Mayer (AUT) 0,83

8. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 0,87

9. Hannes Reichelt (AUT) 0,92

10. Andreas Sander (GER) 1,03

11. Mauro Caviezel (SUI) 1,05

12. Max Franz (AUT) 1,12

13. Christoph Krenn (AUT) 1,14

13. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,14

15. Thomas Tumler (SUI) 1,15

16. Beat Feuz (SUI) 1,17

17. Martin Cater (SLO) 1,21

18. Klemen Kosi (SLO) 1,26

19. Bostjan Kline (SLO) 1,30

20. Miha Hrobat (SLO) 1,41

21. Benjamin Thomsen (CAN) 1,43

22. Emanuele Buzzi (ITA) 1,44

22. Adrien Theaux (FRA) 1,44

24. Travis Ganong (USA) 11,45

25. Rasmus Windingstad (NOR) 1,47

26. Steven Nyman (USA) 1,51

27. Mattia Casse (ITA) 1,52

27. Stian Saugestad (NOR) 1,52

29. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1,59

30. Niels Hintermann (SUI) 1,62

30. Ralph Weber (SUI) 1,62

30. Christian Walder (AUT) 1,62



Weiters:

34. Johannes Kröll (AUT) 1,72

35. Otmar Striedinger (AUT) 1,73

47. Niklas Köck (AUT) 2,11

Gesamtwertung nach 8 Rennen:

1. Aksel Lund Svindal (NOR) 297

2. Marcel Hirscher (AUT) 280

3. Max Franz (AUT) 260

4. Mauro Caviezel (SUI) 251

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 231

6. Kjetil Jansrud (NOR) 223

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 210

8. Beat Feuz (SUI) 193

9. Christof Innerhofer (ITA) 176

10. Matthias Mayer (AUT) 156

Super-G (3):

1. Aksel Lund Svindal (NOR) 205

2. Kjetil Jansrud (NOR) 186

3. Mauro Caviezel (SUI) 164

4. Max Franz (AUT) 140

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 136

6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 127

7. Matthias Mayer (AUT) 108

8. Christof Innerhofer (ITA) 88

9. Hannes Reichelt (AUT) 79

10. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 72



Mannschaft (8):

1. Österreich 1431

2. Norwegen 1064

3. Schweiz 998

4. Frankreich 604

5. Italien 527

6. USA 339

7. Deutschland 321

8. Slowenien 166

9. Schweden 160

10. Kanada 89

11. Kroatien 30

12. Großbritannien 22

13. Slowakei 14

14. Bulgarien 11

15. Belgien 3

Nationencup (17):

1. Österreich 3014

2. Schweiz 1976

3. Norwegen 1634

4. Italien 1111

5. USA 1073

6. Frankreich 988

7. Deutschland 696

8. Schweden 470

9. Kanada 364

10. Slowenien 345

11. Slowakei 290

12. Liechtenstein 125

13. Tschechien 54

14. Großbritannien 32

15. Kroatien 30

16. Bulgarien 11

17. Japan 8

18. Neuseeland 5

19. Belgien 3

19. Polen 3