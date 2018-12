Nach Straßburg-Terror: Gelbwesten wollen trotz erhöhter Warnstufe weiter protestieren

Experte sieht Gefahr eines Abgleitens der Gesellschaft in eine Angstspirale – Weihnachtsmarkt in Straßburg wiedereröffnet

Straßburg – Nach dem tödlichen Anschlag in der Nähe des Weihnachtsmarkts in Straßburg hat der Konfliktforscher Andreas Zick vor "Angstspiralen" gewarnt. "Wenn wir verunsichert sind, dann wenden wir uns an Menschen, die uns ähnlich sind", sagte der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Freitag. Beim dem Angriff vom Dienstagabend hatte der offenbar islamistisch motivierte Attentäter Chérif Chekatt drei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Eines der Opfer befindet sich im Zustand des Hirntodes. Chekatt selbst wurde Donnerstagabend von der Polizei nach einer Verfolgungsjagd getötet.

Ängste könnten "im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir noch mehr Informationen über Gefahren im sozialen Umfeld oder im Internet suchen", sagte Zick. Stattdessen riet er ängstlichen Menschen, sich von diesem Gefühl nicht überwältigen zu lassen. "Wenn Anschläge wie in Straßburg passieren, ist es vollkommen normal, Angst zu haben und verunsichert zu sein", sagte er. Das Beste sei dann aber, "Fragen zu stellen, die drängen". "Es geht nicht darum, Verunsicherung wegzureden, sondern Kontrolle herzustellen, damit man sich auch sicher verhalten kann", sagte Zick.

Weihnachtsmarkt wieder offen

Ganz in diesem Sinne waren die französischen Behörden am Freitag um die Wiederherstellung von Normalität bemüht. Innenminister Christophe Castaner und der Straßburger Bürgermeister Roland Ries gingen am Freitagvormittag über den wiedereröffneten Weihnachtsmarkt in der Straßburger Innenstadt und sprachen mit Verkäufern und Besuchern. Der Platz wurde allerdings abgesichert von Polizei und Soldaten. Dennoch kamen hunderte Menschen am Vormittag zur Eröffnung und schlenderten über den Markt. An den Ständen konnte man wieder Glühwein und Essen kaufen.

Trotz der erhöhten Terrorwarnstufe wollten auch die Gelbwesten ihre Proteste gegen Frankreichs Regierung nicht einstellen, bei denen es bereits sechs Todesopfer gab. Sie bezeichnen Zugeständnisse von Präsident Emmanuel Macron von Anfang der Woche als ungenügend. Allein in Paris werden in Erwartung neuer Ausschreitungen deshalb am Samstag 8.000 Sicherheitskräfte mobilisiert, wie Polizeipräfekt Michel Delpuech am Freitag dem Sender RTL sagte.

Gelbwesten demonstrieren trotzdem

Allerdings ist die Gelbwesten-Bewegung nach den jüngsten Ereignissen gespalten, ob sie ihre Proteste fortsetzen soll. Die Polizei in der Hauptstadt bereitet sich laut Delpuech auf die "schlimmstmögliche Situation" vor und trifft ähnliche Sicherheitsvorkehrungen wie am vergangenen Wochenende. Neben den 8.000 Polizisten, darunter auch Spezialeinheiten, seien 14 gepanzerte Fahrzeuge im Einsatz. Ab Freitagabend griffen zudem verschärfte Kontrollen von Menschen, die nach Paris reisen. Sie sollen etwa auf Waffen überprüft werden.

Anders als vor einer Woche sollen nach Angaben des Polizeipräfekten jedoch zahlreiche Museen in der Hauptstadt geöffnet bleiben. Paris solle nicht zu einer "toten Stadt" werden, sagte Delpuech. So werde etwa der Louvre am Samstag seine Tore öffnen. (APA, red, 14.12.2018)