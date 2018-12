Frau überraschte in Wien-Döbling Einbrecher und wurde in WC gesperrt

Die Pensionistin wurde nach acht Stunden von ihrer Nichte befreit

Wien – Eine Pensionistin hat am vergangenen Dienstag in ihrer Wohnung im Kahlenbergerdorf in Wien-Döbling Einbrecher überrascht und wurde von diesen ins WC gesperrt. Einen diesbezüglichen Bericht der Krone bestätigte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Freitag.

Laut Krone wurde die Frau erst nach acht Stunden von ihrer Nichte befreit. Diese hatte in der Wohnung nachgesehen, nachdem die Tante nicht bei einem Familientreffen erschienen war. Die Täter entkamen, dürften aber Eidenberger zufolge kaum etwas entwendet haben. (APA, 14.12.2018)