Torino versucht, Juventus ein Bein zu stellen

Nur ein Sieg von "Il Toro" in jüngsten 24 Liga-Duellen

Turin – Torino versucht in der italienischen Fußball-Meisterschaft wieder einmal, dem Stadtrivalen ein Bein zu stellen. Juventus Turin hat in vergangenen 24 Serie-A-Duellen mit dem Nachbarn nur einmal, im April 2015, eine Niederlage beklagen müssen. Auch vor dem Auswärts-Derby am Samstagabend ist der Serienchampion im "Derby della Mole" klar favorisiert.

Mit 43 Punkten hat Tabellenführer Juve aktuell fast doppelt so viele gesammelt wie der Sechste Torino (22). Den einzigen Punkteverlust in 15 Liga-Runden mussten Cristiano Ronaldo und Co. mit einem 1:1 gegen Genoa hinnehmen. "Il Toro" holte zuletzt ein 0:0 bei Milan.

Darf Juventus auch im Frühjahr noch in der Champions League auf Großes hoffen, ist die Königsklasse für die Verfolger seit dieser Woche vorbei. Napoli, acht Zähler hinter den Turinern, wird am Sonntag in Cagliari Frustbewältigung betreiben. Inter Mailand hat bereits 14 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter und ist daheim gegen Udinese im Einsatz. (APA; 14.12.2018)