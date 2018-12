Günstig, effizient und leistungsstark: So sollen AMDs neue Grafikkarten werden

Radeon RX 3000-Serie soll auf CES präsentiert werden und könnte Nvidia ordentlich Paroli bieten

AMD soll in Bälde Grafikkarten präsentieren, die es durchaus mit der Konkurrenz von Nvidia aufnehmen können und deutlich preisgünstiger sind. Die Produkte sollen bereits bei der CES vorgestellt werden, die Serie soll den Namen Radeon RX 3000 tragen. Zum Einsatz kommt der neue Navi-Grafikchip, der in zwei Versionen kommen soll.

adoredtv

Günstig und effizient

Diese sollen wie auch die Ryzen-CPUs eine 7-Nanometer-Fertigung von TSMC aufweisen und dementsprechend energieeffizient sein. Laut AdoredTV soll die RX 3060 mit nur 75 Watt auskommen und demnach keinen eigenen Stromanschluss voraussetzen. Die Grafikkarte soll laut dem Bericht nur 130 Dollar kosten und der Leistung einer RX 580 entsprechen.

Top-Modell soll nur 250 Dollar kosten

Die RX 3070 verlangt 120 Watt und soll 200 US-Dollar kosten. Das Top-Modell ist die RX 3080, die wiederum 150 Watt voraussetzt und um 15 Prozent schneller als die RX Vega 64 sein soll. Wie Gamestar.de schreibt, könnte AMD um 250 Dollar damit eine deutlich preisgünstigere Alternative zur RTX 2080 anbieten, die man um circa 700 Euro bekommt.

Keine Raytracing-Hardware

Eine spezielle Hardware für Raytracing sollen die Grafikkarten laut einem informierten User des Chiphell-Forums nicht aufweisen. Inwieweit die Technologie bei Spielen im Jahr 2019 Einkehr gefunden haben, wird sich noch weisen. Im zweiten beziehungsweise dritten Quartal sollen die neuen AMD-Grafikkarten nämlich in den Verkauf gehen.

Ordentliche Konkurrenz für Nvidia

Dürften die Berichte stimmen, hat AMD ein äußerst attraktives und preiswertes Angebot in Petto, mit dem man Nvidia ordentlich Konkurrenz machen kann. Der Hersteller prescht immer mehr in Richtung Monopol, da AMDs Grafikkarten oftmals nicht an die Leistungen beziehungsweise der Effizienz herankamen. (red, 14.12.2018)