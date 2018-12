Fans geschockt: Blizzard fährt Entwicklung bei "Heroes of the Storm" stark zurück

Devs werden bei anderen Projekten eingesetzt und E-Sports-Events abgesagt

Mit dem MOBA Heroes of the Storm wollte Blizzard League of Legends Konkurrenz machen. Das Spiel aus dem Jahr 2015 sollte zugänglicher sein und sämtliche Charaktere aus dem Blizzard-Universum beinhalten. Wirklich Paroli bieten konnte man Riot Games mit LoL aber nie, im April soll Heroes of the Storm laut Marktforschern 6,5 Millionen Spieler aufgewiesen haben. Nun zieht Blizzard bei dem MOBA teilweise die Reißleine.

heroes of the storm

Entwickler für andere Projekte im Einsatz

In einem Blogeintrag stellte Präsident J. Allen Brack und Entwicklerchef Ray Gresko klar, dass "manche Entwickler" von Heroes of the Storm abgezogen wurden, damit diese an anderen Projekten arbeiten. Dies sei nötig, um "ihre Expertise" bei diesen neuen Spielen einfließen zu lassen. Heroes of the Storm soll weiterhin unterstützt werden und man kann auch weiterhin mit neuen Helden rechnen – generell möchte man sich aber dem "Langzeit-Support" widmen.

heroes of the storm

E-Sports-Event finden nicht mehr statt

Im Grunde bedeutet dies, dass man die Entwicklung für das Spiel stark zurückfährt. Blizzard hat gleichzeitig angekündigt, dass anstehende E-Sports-Events nun doch nicht stattfinden – darunter auch die Heroes of the Storm Global Championship (HGC). Im offiziellen Subreddit reagierten Spieler geschockt und auch überrascht. Manche riefen sogar das Ende das Games herbei.

Diablo-Projekte in Arbeit?

Für welche Projekte die Entwickler nun eingesetzt werden, lässt Blizzard offen. Mitte des Jahres hat der Konzern angekündigt, dass man an mehreren Diablo-Projekten arbeitet. (red, 14.12.2018)