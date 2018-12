Diese Worte sind im Apple Store verboten

Unternehmen gibt seinen Mitarbeiter strikte Vorschriften – Beinharte Inszenierung und absurde Situationen

Apple legt viel Wert darauf, dass die Atmosphäre in seinen Stores eine möglichst positive ist. Dies spiegelt sich nicht nur im offenen und hellen Design der Läden wieder, auch die Mitarbeiter werden darauf getrimmt, jede noch so abstruse Frage in aller Freundlichkeit zu beantworten. Eine Inszenierung, die bis ins kleinste Detail durchgeplant ist, wie ein aktueller Bericht des Guardian belegt. Und das heißt auch, dass es in der perfekten Apple-Welt manche Dinge einfach nicht geben darf.

Tabu

Im Apple Store ist es verboten gewisse Reizwörter zu verwenden. So sind etwa die Begriffe "Absturz, Hänger, Fehler oder Problem" Tabu, wie Apple in internen Anweisungen an Mitarbeiter des technischen Supports klarlegt. Wenn sie über Bugs reden, müssen die Apple-Angestellten entsprechend neutrale Worte wie "Situation" oder "Zustand" verwenden. Statt von einem "Hänger" zu sprechen gilt es wiederum zu umschreiben, dass das Geräte nicht reagiert.

Die Stimmung im Apple Store soll immer begeistert sein – dazu passen keine Probleme.

Laut dem Bericht führt dieser von Apple vorgegebene Verhaltenskodex immer wieder zu absurden Vorfällen in den Stores. Denn selbst in aussichtslosen Fällen dürfen die Mitarbeiter nicht zugeben, dass die dem Kunden nicht mehr helfen können. Vorgesehen sind hingegen Entschuldigungen – diese aber nur um auf einer sehr allgemeinen Ebenen Verständnis für die Situation des Kunden zu zeigen. Das Apple-Produkte darf hingegen auch hier nie als Ursache benannt werden.

Kult

Zu dieser Inszenierung gehören aber noch andere Dinge, die auf Außenstehende oft befremdend wirken. Apple schwöre seinen Store-Mitarbeiter wie auf einen Kult ein, formuliert es der Guardian. Daraus ergeben sich dann solche Phänomene wie Launch-Events, bei denen die Kunden beklatscht werden – wie es etwa auch bei der Eröffnung des Apple Stores in Wien beobachtet werden konnte. Verantwortlich dafür sei die Apple-Kultur, die den Mitarbeitern verkauft, dass es eine Ehre sei für das Unternehmen tätig zu sein. Sie sollen sich wie bei einem gemeinnützigen Projekt zur Weltverbesserung fühlen – während es in Wirklichkeit auch im Apple Store nur recht profan darum gehe den Kunden noch ein Gerät oder einen Service mehr zu verkaufen. (red, 14.12.2018)