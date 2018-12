Frankfurt gewann auch sechstes EL-Gruppenspiel

2:1-Sieg des Hütter-Teams im Stadio Olimpico gegen Lazio Rom

Rom – Eintracht Frankfurt hat in der Europa League den sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel gefeiert. Das Team von Trainer Adi Hütter gewann am Donnerstag im Stadio Olimpico bei Lazio Rom mit 2:1 (0:0). Nach dem Führungstor der Italiener durch Joaquim Correa (56.) drehten Mijat Gacinovic (65.) und Sebastien Haller (71.) die Partie vor 20.000 Zuschauern innerhalb von sechs Minuten.

Der mit einer B-Elf angetretene Bundesliga-Fünfte hatte sich bereits für die Runde der letzten 32 Mannschaften qualifiziert und hat nun als erster deutscher Club alle sechs Gruppenpartien in der Europa League gewonnen. Die Paarungen der K.o.-Runde werden am kommenden Montag in Nyon ausgelost. Ein möglicher Gegner der Eintracht wäre Rapid.

Unmittelbar vor dem Spiel war ist es zu Spannungen zwischen den Fans gekommen. Fünf Eintracht-Anhänger seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. (APA, 13.12.2018)