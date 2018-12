Mutmaßlicher Attentäter von Straßburg von Polizei erschossen

Chérif Chekatt wurde bei einer Polizeiaktion im Straßburger Stadtteil Neudorf getötet

Straßburg – Zwei Tage nach dem Terroranschlag mit drei Todesopfern in Straßburg wurde der mutmaßliche Täter Chérif Chekatt getötet. Innenminister Christophe Castaner bestätigte am Donnerstagabend entsprechende Medienberichte, wonach Chekatt bei einer Polizeioperation im Stadtteil Neudorf südöstlich des Straßburger Zentrums "neutralisiert" worden sei. Zwei Tage lang war nach ihm gefahndet worden.

Der mutmaßliche Attentäter hatte den Angaben des Innenministers zufolge bei seiner Verhaftung zunächst selbst auf drei Polizisten geschossen. Diese hätten "sofort reagiert" und ihn "neutralisiert". Castaner dankte den Einsatzkräften und sagte, sie hätten Grund "stolz" zu sein. Auch Roland Ries, Bürgermeister von Straßburg, gratulierte der Polizei.

Laut der regionalen Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) soll Chekatt zum Zeitpunkt seiner Tötung eine Kurzwaffe und ein Messer bei sich gehabt haben – mit solchen Waffen war auch der Anschlag vom Dienstag verübt worden.

Der Angreifer hatte am Dienstagabend in einer belebten Einkaufsgasse nahe dem Straßburger Münster und dem Weihnachtsmarkt das Feuer auf Passanten eröffnet und Menschen auch mit einem Messer angegriffen. DNA zufolge soll sich der 29-Jährige nach dem Anschlag in einem Lagerhaus im Bezirk Meinau versteckt gehalten haben.

Die französischen Behörden hatten die Bilanz des Attentates zuletzt nach oben korrigiert. Drei Menschen – ein ehemaliger Bankangestellter, ein afghanischstämmiger Automechaniker und ein Tourist aus Thailand – wurden getötet; ein viertes Opfer befand sich im Zustand des Hirntodes. Dazu kommen fünf Schwer- und mehrere Leichtverletzte. (red, APA, 13.12.2018)