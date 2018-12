EU-Zusicherungen in der Irland-Frage als Weg aus der Krise

Die Staats- und Regieurngschefs der EU-27 sind grundsätzlich bereit, der britischen Premierministerin entgegenzukommen

Die britische Premierministerin Theresa May erwartet beim EU-Gipfel diese Woche keinen "unmittelbaren Durchbruch" im Streit mit den EU-27, was den vereinbarten Brexitdeal und die Regelung der Grenzkontrollen in Irland nach dem geplanten EU-Austritt am 29. März 2019 betrifft. Es gehe vielmehr darum, so rasch wie möglich damit zu beginnen, über ausständige Arbeiten bei den Vereinbarungen zu verhandeln, sagte sie am Donnerstag in Brüssel.

Grafik: Sebastian Kienzl, Stefan Binder

In der Nacht davor hatte sie im Unterhaus in London einen Misstrauensantrag der eigenen Partei relativ deutlich überstanden, worüber sie sich erfreut zeigte. Nun gelte es, die Abgeordneten davon zu überzeugen, dass der Ausgehandelte Brexitvertrag die beste Lösung für ihr Land sei, so May.

Die Staats- und Regieurngschefs der EU-27 sind grundsätzlich bereit, der Premierministerin entgegenzukommen, damit sie bei der am Dienstag verschobenen Abstimmung im britischen Parlament doch noch eine Mehrheit bekommen kann, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz als EU-Ratsvorsitzender bestätigte.

Spielraum bei der "politischen Erklärung"

Der eigentliche Austrittsvertrag mit allen Details zum geregelten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Union dürfe aber nicht mehr geändert werden, betonte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, so wie die meisten anderen EU-Regierungschefs.

Allerdings gibt es Spielraum bei der den Brexitvertrag begleitenden "politischen Erklärung" zum zukünftigen Verhältnis zwischen EU und Großbritannien als Drittland. Geplant ist, dass es nach dem 29. März 2019 zunächst eine "Übergangsphase" von 21 Monaten bis Ende 2020 geben soll, in der die EU-Regelungen für die Briten weiterhin gelten sollen, als wären sie EU-Mitglieder. In der Zeit soll über ein Freihandels- und Zollabkommen verhandelt werden. Die Grenzen zwischen Irland und Nordirland bleiben dabei offen wie bisher. Die EU-27 bestehen aber darauf, dass Nordirland auch bei einem Scheitern eines Freihandelsabkommens weiter in der Zollunion bleibt, die Grenzen mit einer "Auffangslösung" (Backstop) geöffnet bleiben, um den Friedensprozess gemäß dem Karfreitagsabkommen von 1998 nicht zu gefährden.

Die britischen Brexithardliner sehen das als unzulässigen Eingriff in die Souveränität ihres Landes. Es könne nicht sein, dass ein Teil des Vereinigten Königreichs zollmäßig anders behandelt werde als der Rest des Landes.

Nach STANDARD-Informationen soll dieses Problem gelöst werden, indem die EU-27 den Briten weitere Zusicherungen geben, dass die bisher festgeschriebene Backstop-Lösung nicht zeitlich unbegrenzt sei. Vielmehr sei es eine Notfallvariante, die auch gar nicht im Interesse der Union liege.

Ergänzungen

Das soll durch Ergänzungen in der politischen Erklärung zum künftigen Verhältnis EU-Großbritannien zum Ausdruck gebracht werden. Ein Textentwurf sieht nun vor, dass die Union "fest entschlossen ist", so "rasch wie möglich" ein Abkommen mit London abzuschließen, das über den 31. Dezember 2020 hinausreicht. Der Backstop soll gar nicht erst zur Anwendung kommen, wird betont.

Das allein dürfte May als Versicherung jedoch nicht reichen. Die EU-27 wären daher auch bereit, sich schriftlich dazu zu bekennen, dass die Erklärung zur offenen Grenze in Nordirland "nur zeitlich begrenzt" gedacht sei, bis zu einer Nachfolgeregelung, die den Backstop ersetze.

Aller Voraussicht nach wird sich das in den Schlusserklärungen des Gipfels am Freitag wiederfinden. Dann wird auch das zweite Hauptthema – Migration – behandelt. (Thomas Mayer aus Brüssel, 13.12.2018)