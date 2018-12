Zweifel an Vergewaltigung in München: Fünf Verdächtige wieder frei

Die Männer wurden aus der Untersuchungshaft entlassen

München – Fast drei Monate nach einer angeblichen Vergewaltigung in München haben die Ermittler erhebliche Zweifel an den Aussagen des möglichen 15-jährigen Opfers. Fünf Tatverdächtige seien deswegen am Donnerstag aus der Untersuchungshaft entlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Fahndung gegen einen weiteren Mann wurde eingestellt.

Die zwischen 17 und 28 Jahre alten Afghanen wurden von dem Mädchen beschuldigt, sie im September mehrfach vergewaltigt zu haben. (APA, 13.12.2018)