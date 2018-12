TV-Tipps für Freitag, 14. Dezember

Das System Amazon, Kleine Ziege, sturer Bock, Österreichischer Kabarettpreis 2018, Für ein paar Dollar mehr, Drei Männer im Schnee, 1001 Gramm – mit Radiotipps

9.15 KINDERMAGAZIN

Mein erstes Smartphone – ein Neuneinhalb-Spezial Reporterin Jana begleitet die zehnjährige Hanna, die vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule mit einem Smartphone überrascht wird und mit ihren Eltern über Nutzungsregeln verhandeln muss. Bis 09.40, WDR

12.25 MÄRCHEN

Sagenhaft: Märchen aus aller Welt Heute mit Goldlöckchen und die drei Bären. Goldlöckchen ist ein verzogenes kleines Mädchen. Sie bekommt alles, was sie haben will. Eines Tages geht sie ungebeten in das Haus der drei Bären. Dort benimmt sie sich, als wäre sie zu Hause. Den drei Bären gefällt das gar nicht. Bis 12.30, Kika

19.30 WEIHNACHTSFILM

Der kleine Wichtel kehrt zurück Weihnachten naht. Da erscheint auch Pixy wieder, um seine Wichtelmütze abzuholen. Die enthält etwas sehr Wichtiges: seine Wichtelkugel, in der seine Magie steckt. Er mahnt Hugo noch, die Kugel nicht anzurühren, doch der macht die Kugel kaputt. Bis 20.55 Kika

19.40 REPORTAGE

Re: Mama auf Entzug – Fürs Kind raus aus der Sucht Antje ist abhängig von Crystal Meth und kämpft um ihre Töchter. Kommt sie nicht davon los, verliert sie die Mädchen an das Jugendamt. Hilfe erhofft sie sich vom Projekt "Mama denk an mich". In zwölf Wochen clean – sonst landen Antjes Töchter bei einer Pflegefamilie. Doch dem Teufelskreis zu entkommen ist schwer. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Das System Amazon Gut zwei Drittel aller Deutschen shoppen online: bequem von zu Hause oder von unterwegs per Handy. Marktführer in diesem Geschäft ist Amazon. Dabei gibt es Alternativen zu dem Konzern. In Deutschland erzielt das weltgrößte Warenhaus gut 30 Prozent des gesamten Onlineumsatzes. Das bekommen die traditionellen Geschäfte in den Innenstädten zu spüren. Doch auch die Onlinehändler hierzulande sehen die Marktmacht von Amazon zunehmend kritisch. Selbst diejenigen, die auf der Amazon-eigenen Verkaufsplattform Marketplace anbieten, haben Vorbehalte. Bis 21.00, 3sat

20.15 INFOSHOW

Jahresrückblick 2018 Der ZiB Spezial-Jahresrückblick, moderiert von Nadja Bernhard und Tarek Leitner.

Bis 21.20, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Kleine Ziege, sturer Bock (D 2015, Johannes Fabrick) Jakobs Chancen, mit Ende 30 wieder zu Hause bei seinen Eltern zu landen, stehen nicht schlecht. Da taucht völlig überraschend seine zwölfjährige, zickige Tochter Mai auf. Bis 21.45, Arte

22.20 GALASHOW

Österreichischer Kabarettpreis 2018 Die größte heimische Preisverleihung für die "kleine Kunst" wird erstmals im schönen Rahmen des wiedereröffneten Globe Theaters stattfinden. Verena Scheitz präsentiert die von einer Fachjury gekrönten Preisträger und Laudatoren. Zu sehen sind Gunkl, Erste Allgemeine Verunsicherung und Nachwuchspreisträger Christoph Fritz. Bis 23.25, ORF 1

22.25 ITALOWESTERN

Für ein paar Dollar mehr (Per qualche dollaro in più, I/BRD/E, 1965, Sergio Leone) Leones zweiter Teil der Dollar-Trilogie ist noch brutaler, aber auch humorvoller als der Vorgängerfilm und Begründer des Italowesterns Für eine Handvoll Dollar. Clint Eastwood wurde als der "Mann ohne Namen", der coole Fremde mit der halben Zigarillo im Mund und dem Poncho weltberühmt. Bis 0.30, 3sat

foto: orf Clint Eastwood verfolgt als Kopfgeldjäger einen mexikanischen Banditen. Zu sehen in "Für ein paar Dollar mehr" um 22.25 auf 3sat.

23.30 KOMÖDIE

Drei Männer im Schnee (Ö 1955, Kurt Hoffmann) Das von Erich Kästner selbstverfasste Drehbuch hält sich genau an die gleichnamige Buchvorlage. Der in Schwarz-Weiß gedrehte Verwechslungsklassiker war viele Jahre nicht zugänglich. Bis 1.00, Bayern

1.40 TRAGIKOMÖDIE

1001 Grammm (NOR/F/D, Bent Hamer) Marie (Ane Dahl Torp) fährt durch Norwegen und kontrolliert und eicht Waagen. Nun fährt sie anstelle ihres kranken Vaters zur Eichung des norwegischen Kilos. Eine Reise mit weitreichenden Folgen für ihr eigenes Wertesystem. Bis 3.05, Arte