ORF-Teletext baut Angebot in einfacher Sprache aus

Wien – Der ORF-Teletext stockt seinen Content in leicht verständlicher Sprache auf. Zusätzlich zu dem seit 2017 bestehenden Nachrichten-Angebot auf Sprachniveau B1 werden nun unter dem Titel "Nachrichten leichter verständlich" die gleichen tagesaktuellen Meldungen auf Sprachstufe A2 angeboten, hieß es am Donnerstag auf ORF.at. Zu finden sind die einfachen News auf den Teletext-Seiten 470 bis 480.

Kurze Sätze

Die Meldungen sind dabei in kurzen Sätzen verfasst, auf schwierige Wörter wird nach Möglichkeit verzichtet, oder diese werden in einer Ergänzung erklärt. Das Angebot richtet sich an Menschen mit eingeschränktem Leseverständnis ebenso wie an Personen, die gerade Deutsch lernen. Die News aus den Bereichen Politik, Chronik, Wirtschaft, Kultur, Leute und Sport werden von der Redaktion der APA – Austria Presse Agentur erstellt, in Kooperation mit der Grazer Firma capito und unterstützt vom Sozialministerium. (APA, 13.12.2018)