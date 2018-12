Bluttat mit drei Toten im Weinviertel: Verdächtiger festgenommen

Ein Mann soll seine Verwandten erschossen haben

Mistelbach – Im Bezirk Mistelbach ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Bluttat mit drei Toten gekommen. Ein 54-jähriger Mann soll gegen 14 Uhr drei seiner Verwandten erschossen haben, bestätigte ein Polizeisprecher. Bei den Opfern soll es sich um seinen zwei Jahre jüngeren Bruder, seinen Vater (92) und dessen Partnerin (87) handeln.

Eine Zeugin hatte dem Polizeisprecher zufolge wegen eines lauten Knalls Anzeige erstattet. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Der Weinviertler wurde noch am Tatort festgenommen, teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit. Der Mann leistete keinen Widerstand. Die Einvernahme sollte im Lauf des Nachmittags stattfinden, das Motiv war vorerst unklar.

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt hat seine Arbeit aufgenommen. Die Tat soll sich laut Medienberichten auf einem Gut ereignet haben, es dürfte demnach Streitigkeiten in der Familie gegeben haben. Laut einem Bericht des "Kurier" handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Schlossbesitzer aus der Ortschaft Bockfließ. (APA, red, 13.12.2018)