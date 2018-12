Der Bewaffnete erbeutete einen Geldbetrag in unbekannter Höhe. Es gab keine Verletzten

Klosterneuburg – Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Donnerstagnachmittag eine Bank in Klosterneuburg überfallen. Der Täter flüchtete mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe zu Fuß in Richtung Stadtzentrum, bestätigte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker einen "Heute"-Bericht.

Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Überfall dem Sprecher zufolge niemand. (APA, 13.12.2018)