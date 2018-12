Die Spieler werden belohnt

Linz – Auf der Hitliste von LASK-Coach Oliver Glasner steht in der am Samstag (17.00 Uhr) in Runde 18 daheim gegen Mattersburg zu Ende gehenden Fußball-Herbstsaison der 1:0-Sieg bei Rapid ganz oben. Für den allerersten Glasner-Sieg gegen Rapid werden die Spieler daher belohnt. "Unser Trainingsbeginn erfolgt erst am 14. Jänner", gab Glasner am Donnerstag den um einige Tage verlängerten Urlaub bekannt. (APA, 13.12.2018)