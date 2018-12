Partyplan für das Wochenende: Strike a Pose!

Ein bombastischer Voguing-Ball im Gartenbaukino, harte Herrensauna in der Peripherie und eine ganz harmlose Blutvergiftung im Celeste

Freitag, 14.12.

Kultur muss flexibel bleiben. Da wundert es nicht, wenn Kinos zur Partylocation umfunktioniert werden. Das Gartenbau macht ja immer wieder vor, wie das geht – erst letzte Woche reüssierte Dorian Concept im vollen Saal. Diese Woche ist das Foyer dran, wo ehrlicherweise auch lauter aufgedreht werden darf als in so manchem Wiener Kleinclub. Nach dem Screening von Gaspar Noés Climax geht es in verschiedenen, bombastischen Kategorien bei Eat Slay Love um die Kunst des Voguing.

Im Horst Club wird es auch sehr bunt – der französische Glitzerelektroniker Vitalic präsentiert sein jüngstes Album Voyager und sicherlich auch ein paar Klassiker. Im Rhiz lädt das heimische Label Goldgelb zum Showcase, während im Celeste eine neue Reihe Premiere feiert. Sepsis lautet der werte Name, und zu Gast ist Sputnik One aus Dublin, dessen Musik meditativ und tanzbar zugleich ist. Hart, aber gerecht wird es, wenn die Berliner Herrensauna auf Wiens Bliss-Kollektiv trifft. Im F23 wird der Sound gut, der Spritzer billig, der Schweiß nass sein. Techno -Besuch aus Berlin in Form von Somewhen hat auch der Fishmarket in der Forelle. Zwischen Trap und Trash bewegt man sich einstweilen in der Camera – Rapperin Chynna, Mitglied des Asap Mobs um Asap Rocky, die noch am Anfang ihrer Karriere steht, sollte man sich nicht entgehen lassen.

Diverse Drum-’n’-Bass-Spiel arten kann man heute sowohl in der Grazer Postgarage als auch im Linzer Club Spielplatz haben. Oder dort im Solaris vorbeischauen, wo diverse DJ Flips zugange sind. Der eine war einmal World Scratching Champion, der andere Texta-Beatchef.

Samstag, 15.12.

Undergroundiges Fuego fegt einen heute bei Canyoudigit im Celeste hinweg, wo die Future- Beats-Sektion des in Barcelona und auch anderswo schwer beliebten Clubs Razzmatazz zu Gast ist. Größer und anders hart geht es in der Grellen Forelle zu: Zuckerwatt lädt zur dunklen Technomesse mit Pleasurekraft. Nebenan im Werk macht der Salon Magika Jahresabschluss, während der Volksgarten inklusive Zelt und 14 Acts sein Winterfest feiert. In Salzburg serviert der heimische Drum-’n’-Bass-Star Mefjus in der Kantine. (Amira Ben Saoud, 14.12.2018)