EU-Ratspräsident Kurz vor Brexit-Gipfel: "Sind bereit, May entgegenzukommen"

"Es geht nicht darum, Maximalpositionen durchzuboxen", sagt der Kanzler im STANDARD-Interview

Die Staats- und Regierungschefs der EU-27 werden mit der britischen Premierministerin Theresa May beim EU-Gipfel in Brüssel versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden, die die mehrheitliche Annahme des Ende November vereinbarten Brexit-Deals sowohl im Unterhaus in London wie auch im EU-Parlament in Straßburg möglich macht. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der als derzeitiger EU-Ratspräsident in die Vorgespräche unmittelbar eingebunden ist, bestätigte dem STANDARD in einem Interview, dass an entsprechenden Vorschlägen gearbeitet werde. "Wir sind natürlich bereit, Theresa May entgegenzukommen", sagte Kurz. "Es geht nicht darum, Maximalpositionen durchzuboxen, sondern eine Regelung zu finden, die für beide Seiten die bestmögliche ist." Eine solche müsse in beiden Parlamenten "mehrheitsfähig" sein.

Kurz bestätigte, dass es dabei vor allem um eine Lösung der Irland-Frage gehe, wie man also die offene Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland im Süden sicherstellen könne, solange es kein Freihandelsabkommen und keine neue Zollunion mit dem Drittland Großbritannien nach dem EU-Austritt am 29. März 2019 gebe. Er hält das für überwindbar. Am EU-Austrittsvertrag solle nichts mehr geändert werden, aber an der "politischen Erklärung" über die künftigen Beziehungen, "die eher vage formuliert sind", da könnte man "noch einzelne Punkte genauer definieren", erklärte der Bundeskanzler. Er geht davon aus, dass May den Brexit-Deal im Jänner im Unterhaus zur Abstimmung bringen lässt.

Backstop-Lösung "nicht auf ewig"

Die britische Premierministerin sagte bei ihrer Ankunft in Brüssel, sie erwarte beim Gipfel "keinen unmittelbaren Durchbruch". Nach Informationen des STANDARD soll es am Freitag eine Erklärung mit zusätzlichen wechselseitigen Versicherungen geben, dass die sogenannte Backstop-Lösung für Nordirland "nicht auf ewig", nicht unbegrenzt gelten werde. Diplomaten arbeiten intensiv an den Formulierungen. May dürfte nach Weihnachten dann eine endgültige Vereinbarung mit den EU-27 anstreben. (Thomas Mayer, 13.12.2018)