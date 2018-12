Nationalrat: SPÖ ärgert sich über Neuregelung für Zeitungsausträger

Werden künftig grundsätzlich als Selbstständige gesehen

Wien – Mit einem Abänderungsantrag hat die Koalition am Donnerstag im Nationalrat Neuregelungen für Zeitungszusteller und Kolporteure geschaffen. Diese werden künftig grundsätzlich als Selbstständige angesehen. SPÖ-Sozialsprecher Beppo Muchitsch zeigte sich darüber entsetzt.

In Richtung Regierung empörte er sich darüber, dass eine Gruppe einfach in die Selbstständigkeit gedrängt werde und ihre Tätigkeit als Arbeitnehmer ausgeschlossen werde: "Sie fangen mit den Zeitungszustellern an, kommen dann vielleicht die KöchInnen oder die FrisörInnen oder welche Berufsgruppe ist die nächste?"

In den Erläuterungen zum Gesetz ist von der Schaffung von Rechtssicherheit die Rede. Schon jetzt seien Zeitungszusteller weit überwiegend als neue Selbstständige versichert bzw. von der GSVG-Pflichtversicherung ausgenommen. (APA, 13.12.2018)