Schweizer Mobilfunker Sunrise ernennt Tobias Foster zum Personalchef

Foster löst am 1. Jänner Francoise Clemes ab

In der Geschäftsleitung des Schweizer Telekomunternehmens Sunrise kommt es zu einem Wechsel. Tobias Foster wird per 1. Jänner 2019 neuer Personalchef. Er löst die Chefin für Kundenangelegenheiten (Chief Customer Services Officer) Francoise Clemes ab, die interimistisch die Funktion als Personalchefin ausgeübt hatte, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Aktuelle Funktion

Clemes übernahm ihre aktuelle Funktion im März, da die bisherige Leiterin Karin Schmidt das Unternehmen verlassen hatte. Tobias Foster ist seit 2001 bei Sunrise tätig und übte bisher verschiedene Schlüsselfunktionen im Bereich Finanzen als Direktor für Controlling and Finance Operations aus. Im April 2018 wurde er zum Direktor für Compensation, Benefits and Reporting im Bereich Human Resources ernannt.

Francoise Clemes werde sich ab Jänner hingegen wieder auf ihre angestammte Funktion als Chefin für Kundenangelegenheiten fokussieren, hieß es weiter. (APA, 13.12. 2018)