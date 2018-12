Blümel führt ÖVP bei Wien-Wahl 2020 an

FPÖ-Chef Strache tritt nicht an, Birgit Hebein geht für die Grünen ins Rennen

Wien – "Ja, hundertprozentig": Mit diesem Satz hat der Kanzleramtsminister und Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel die Frage beantwortet, ob er bei der kommenden Wien-Wahl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird. "Ich freue mich schon sehr darauf. Je früher die Wahl ist, umso lieber ist es mir", sagte Blümel am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Planmäßig soll die Wahl im Jahr 2020 stattfinden.

Rot und Grün fix

Die Wiener Grünen wird jedenfalls ihre momentane Sozialsprecherin Birgit Hebein in die Wahl führen. Sie konnte sich in einem internen Wahlprozess gegen Klubchef David Ellensohn und Jugendsprecher Peter Kraus durchsetzen. Hebein startet in die Wahl aber bereits als Vizebürgermeisterin. Sie übernimmt die Agenden von Maria Vassilakou Mitte des Jahres 2019.

Zwar hat die SPÖ ihren Kandidaten noch nicht offiziell bekanntgegeben, aber es scheint klar, dass Bürgermeister Michael Ludwig an der Spitze stehen wird. Ludwig hat das Bürgermeisteramt im Mai von Michael Häupl übernommen, auch er musste sich erst intern um den Job bewerben. Bei einem Landesparteitag im Jänner gewann er die Abstimmung über die Parteiführung gegen Andreas Schieder, der nun für die SPÖ bei der Europawahl antreten wird.

Blauer Chef tritt nicht an

Offen ist noch, wer die FPÖ bei der Wahl anführen wird. Der Chef der Bundespartei und der Wiener Partei, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, wird nicht antreten, wie er bereits in einem Interview erklärt hat. Spekuliert wird, dass Dominik Nepp, derzeit nichtamtsführender Stadtrat und Vizebürgermeister, für die Blauen in den Ring steigen wird. Auch sein Vorgänger in diesen Ämtern, der jetzige geschäftsführende FPÖ-Klubchef im Nationalrat, Johann Gudenus, wird als Kandidat gehandelt.

Pinke noch offen

Auch die Neos haben sich noch nicht auf einen Spitzenkandidaten festgelegt. Allerdings wird davon ausgegangen, dass der neu gekürte Parteichef Christoph Wiederkehr als Listenerster in die Auseinandersetzung gehen wird. Erst im Juli wurde er als Nachfolger von Beate Meinl-Reisinger als Klubchef in Wien präsentiert, im Dezember wurde er zum Neos-Landessprecher gewählt. (Oona Kroisleitner, 13.12.2018)