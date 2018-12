"Der perfekte Shooter": "Insurgency: Sandstorm" mit fulminantem Release

Taktikbasierter Shooter wird äußerst erfolgreich rezipiert

Mit Insurgency hat New World Interactive bereits einen starken taktikbasierten Shooter aus dem Jahr 2014 vorzuweisen. Mit Insurgency: Sandstorm ist nun der offizielle Nachfolger erschienen. Ersten Kritiken auf Steam zufolge, ist den Entwicklern erneut ein sehr gutes Game gelungen. Die User sprechen zum Teil von einem "perfekten Shooter", der den starken Vorgänger übertrumpft.

"CS: GO" mit "besserer Engine"

In den Reviews ist auch die Rede von einem CS: GO mit besserer Engine. Die User betonen allerdings, dass das Game einen knackigen Schwierigkeitsgrad aufweist und man unbedingt im Team spielen muss. Für Einzelgänger bietet sich Insurgency: Sandstorm wie bereits der Vorgänger weniger an. Auch Geduld und Strategie werden vorausgesetzt – Rambos dürften bei dem Spiel somit weniger Spaß erfahren.

Noch Performance-Probleme

Kritik gibt es dann aber schon und zwar für die Performance des Games. Selbst bei potenten Grafikkarten wie der GTX 1070 soll das Spiel nicht 60 Bilder pro Sekunde erreichen, kritisieren manche Nutzer. Allgemein gäbe es noch Handlungsbedarf hinsichtlich besagter Probleme. Das Spiel wurde bereits einmal verschoben, die Entwickler haben hierbei also noch Arbeit vor sich.

Auch für Konsolen geplant

Insurgency: Sandstorm kostet aktuell 26,99 Euro und ist für PC ab 18 Jahren erschienen. Im kommenden Jahr soll eine Version für Konsolen folgen. DER STANDARD hat bereits Zugang zu dem Game und wird in den kommenden Tagen einen Test zu dem Spiel veröffentlichen. (dk, 13.12.2018)