Nach dem Spektakel geht es in die K.o-Phase

Rummenigge über letztes Gruppenspiel: "Extrem emotionale Europacup-Nacht" – Manchester City und Juventus holten sich ebenfalls Gruppensieg

Wien – Sechs Tore, zwei Rote Karten und ein spannendes Duell um den Gruppensieg – der Abschluss der Gruppe E in der Fußball-Champions-League wurde am Mittwochabend in Amsterdam zum Spektakel. Dank des 3:3 bei Ajax holte sich Bayern München Platz eins. "Das war sicherlich eine extrem emotionale Europapokal-Nacht, die wir erlebt haben", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Neben den Bayern schafften am Mittwoch auch Manchester City (2:1 gegen Hoffenheim mit Florian Grillitsch) und Juventus Turin trotz einer 1:2-Niederlage bei den Young Boys Bern den Gruppensieg. Das Trio wird bei der Auslosung am Montag in Nyon so wie Titelverteidiger Real Madrid, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und FC Porto aus Topf eins gezogen. Für 'Barca' war es bereits der 20. Gruppensieg in der Königsklasse, dahinter folgen Real Madrid (16) sowie Bayern und Manchester United (je 15).

Strapazen

Am Mittwoch waren zunächst aber die Nerven strapaziert worden. "Ich hab leichte Herzrhythmusstörungen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Für die Zuschauer war das ein richtig gutes Spiel, aber auf der Bank braucht man Nerven."

Robert Lewandowski hatte die Bayern mit ÖFB-Star David Alaba in Führung gebracht (13.). Dusan Tadic (61., 82.) drehte zwischenzeitlich das Spiel, ehe Lewandowski mit seinem achten CL-Treffer in dieser Saison (87./Foulelfmeter) und Kingsley Coman (90.) dem deutschen Meister Tabellenplatz eins sicherten. Daran änderte auch der Ausgleich von Nicolas Tagliafico (95.) nichts mehr. Zudem wurden der österreichische Ajax-Verteidiger Maximilian Wöber (67.) und der Münchner Thomas Müller (75.) jeweils gerechtfertigt mit Rot vom Platz gestellt.

Bayern-Trainer Niko Kovac war trotzdem erfreut. "Wir haben heute ein absolut tolles Fußballspiel erlebt von zwei Mannschaften, die auf einem hohen Niveau gespielt haben", sagte der 47-Jährige, der zum dritten Mal nacheinander auf dieselbe Startformation vertraute. Beim Blick auf die Auslosung des Achtelfinales mit den möglichen Gegnern Atletico Madrid, FC Liverpool, Olympique Lyon, Manchester United, AS Roma und Tottenham Hotspur meinte er lapidar: "Es gibt genug Hochkaräter. Von daher es ist gehupft wie gezupft. Aber man hat den einen kleineren Vorteil, dass man das zweite Spiel zu Hause spielt."

Zufrieden

Zufrieden war aber auch Ajax-Coach Erik Ten Hag, dessen Mannschaft die Gruppenphase ohne Niederlage überstanden hat. "Wir können sehr stolz auf unsere Kampagne sein. Es ist uns auch wieder gelungen, mit einer europäischen Spitzenmannschaft wie den Bayern mitzuhalten", erklärte Ten Hag.

ManCity schaffte vor allem dank eines Doppelpacks von Leroy Sane (45.+1, 61.) Platz eins. Stadtrivale ManU verspielte dagegen die Chance auf den Gruppensieg mit einem 1:2 in Valencia. Trainer Jose Mourinho nahm es zwiespältig auf. "Es ist immer ein Erfolg, wenn man aufsteigt, niemals ein Versagen", sagte er, aber auch: "Ich erwarte mehr von meinen Spielern." (APA, 13.12.2018)

Der weitere Fahrplan der Fußball-Champions-League nach dem Abschluss der Gruppenphase:

Gruppensieger: Real Madrid (Titelverteidiger), FC Barcelona, Bayern München (Alaba), Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus Turin, FC Porto

Gruppenzweiter: Schalke 04 (Schöpf, Burgstaller), FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Atletico Madrid, AS Roma, Ajax Amsterdam (Wöber), Olympique Lyon

Modus: Die acht Gruppensieger müssen im Achtelfinale zunächst bei einem der acht Gruppenzweiten auswärts antreten. Im entscheidenden Rückspiel haben sie Heimrecht. Duelle von Mannschaften aus dem selben Land oder der selben Gruppe sind ausgeschlossen.

Auslosung am Montag (17.12., 12.00 Uhr) in Nyon.

Spieltermine – Achtelfinale: Hinspiele am 12./13. sowie 19./20. Februar, Rückspiele am 5./6. und 12./13. März. Die Viertelfinali folgen am 9./10. und 16./17. April, die Halbfinali sind für den 30. April/1. Mai sowie den 7./8. Mai terminiert. Das Finale steigt am 1. Juni in Madrid.