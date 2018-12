Oh du fröhliche Weihnachtszeit mit Wiederholungen

Zu keiner Zeit im Jahr ist die Wiederholungsrate im Fernsehen höher. DER STANDARD hat nachgezählt

Jedes Jahr ereignet sich um den 24. Dezember ein- und dasselbe unerklärliche Mysterium: In den Herzen wird’s warm. Es passiert, und nicht nur aufgrund des weihnachtlichen Tauwetters, das seit geraumer Zeit verlässlich kein Winterweiß mehr zulässt, sondern auch aufgrund einer die Wochen – bei manchen könnten es sogar Monate sein – davor kaum gefühlten Sehnsucht nach Vertrautheit und familiärer Zusammengehörigkeit.

Viel ist zu tun, um diese kurze Zeit des gegenseitigen Einverständnisses zum Liebhaben entsprechend zu würdigen. So ein weihnachtliches Innehalten muss schließlich gescheit geplant werden: Schlange stehen für den Festtagsbraten, Auswahl eines passenden Christbaums, beides heimbringen, Kinder verräumen, Eltern abholen oder bringen – je nachdem und sofern vorhanden –, Packerln einpacken, sofern noch nicht geschehen, Christbaum aufputzen, Festtagsbraten zubereiten, Glöckchen läuten, Stille Nacht, heilige Nacht singen, fotografieren, filmen, noch mehr singen, gegebenenfalls musizieren, Geschenke auspacken, Festtagsbraten verspeisen, ihn loben. Hinsetzen, und jetzt, ja, jetzt ist Stille überall.

Für Fernsehen ist da kein Platz.

So weit glauben das auch die manischen Manager der Fernsehstationen der westlichen Welt zu wissen. Stete Sorge treibt sie um, den Versorgungsauftrag zu erfüllen, aber an den Weihnachtsfeiertagen wissen sie: Das schaut kein Mensch, und wenn er schaut, ist er selbst schuld. Die Chancen also, dass es zum Wiedersehen mit Programm kommt, das man nicht erst einmal, sondern schon zigmal gesehen hat, ist deshalb ausgesprochen hoch, was auch die datenjournalistische Auswertung des STANDARD belegt:

Rauf- und runtergespielt in den ORF-Sendern und den Sendern 3sat, Puls 4, Servus TV, ATV, ATV2, BR, Das Erste, ZDF, ProSieben, Sat1, Vox, Kabel eins, RTL, RTL 2 und SuperRTL wurde Der kleine Lord mit 18 Wiederholungen seit 2011.

Platz zwei nimmt Single Bells ein. Besonderes Verdienst: Xaver Schwarzenbergers Jux-Weihnachtsfilm lief fünfmal mit je drei Ausstrahlungen: 2012, 2014, 2016, 2017 und heuer wieder.

Mehr als drei Ausstrahlungen pro Weihnachten hat kein Film geschafft. Auf dem jährlichen Spitzenplatz steht auch kein Film alleine.



2013 und 2015 sind außergewöhnliche Jahre: Zwölf bzw. 14 Filme stehen gemeinsam an der Spitze. Sie wurden in diesen Jahren je zweimal gezeigt.

Spitzenplatzierungen unter Reihen schaffen Santa Clause (44) und Sissi (39).



Ein Trend zeichnet sich ab: 2017 und 2018 wird vermehrt auf bewährte Filme gesetzt. Jeweils sieben Filme wurden von drei der untersuchten Sender ins Programm aufgenommen.