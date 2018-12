"Ihr Sohn hat sich vor der Kamera entblößt": Die absurdesten Beschwerden gegen Xbox-Sperren

Screenshots zeigen lustigsten Beschwerden inklusive Antworten zu Zeiten der Xbox 360

In Zeiten der Xbox 360 war es möglich, einen Bann mittels Foren-Eintrag anzufechten. Microsoft-Mitarbeiter gingen in weiterer Folge darauf ein und erklärten, wie es zu der Sperre kam. Heute ist dies nicht mehr möglich. Bei einem Bann kann man sich zwar beschweren, in den meisten Fällen bleiben derartige Anfragen allerdings unbeantwortet.

Cabel Sasser hat früher offenbar viel Zeit im offiziellen Xbox-Forum verbracht. Er ist Gründer des Publishers von Firewatch und Unitled Goose Game. Sasser veröffentlichte nun die lustigsten Screenshots zu Beschwerden von zumeist jüngeren Gamern. Diese zeigen auf, wieso Microsoft sich wohl dazu entschieden hat, auf einen automatisierten Prozess zu setzen und nicht mehr wirklich auf Bann-Anfragen antwortet. (red, 13.12.2018)