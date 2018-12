Die Kleider des Jahres: Von Meghan bis Kneissl

foto: roland schlager/pool photo via ap

2. Karin Kneissls "Dream in a Dirndl"

Das cremefarbene Tostmann-Dirndl der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl und ihr Knicks vor Wladimir Putin brachte Österreich im August einmal mehr auf den Radar der internationalen Presse: "The Bride Was a Dream in a Dirndl, but Putin Stole the Show", schrieb die New York Times. Dem ist wenig hinzuzufügen.

