Musikjahr 2018: Das Beste vom Besten – und sein Gegenteil

cover: sony Ein bestes Album des Jahres: "El Mal Querer" von Rosalía.

Jahresrückblick von Amira Ben Saoud:

Album

Rosalía

El Mal Querer

Eine Überraschung, die man so nicht kommen gesehen hat. Nach ihrem ersten, etwas drögen Flamencoalbum traute sich die katalanische Sängerin beim Nachfolger El Mal Querer deutlich mehr. Experimentell, cineastisch, groß: Rosalías zweites Album bereitet die ewigen Themen zeitgeistig auf. Liebe und Hass als Epos 2.0.

rosalía Rosalía mit "Malamente".

Song

Drake

Nice For What

Heuer gab es kein Entkommen vor Drakes Hymne an Frauen, die auch nur Menschen wie wir sind. Zu verdanken hat der 6 God es nicht zuletzt einer Großen: Lauryn Hills Ex Factor-Sample macht Nice for What erst zu jener phänomenal eingängigen Gute-Laune-Nummer, die sich schon beim ersten Hören einbrennt.

Newcomer

Felix Kramer

Wahrnehmungssache

Österreich war generell brav dieses Jahr, was gute Veröffentlichungen angeht. Am bravsten war aber der junge Liedermacher Felix Kramer. Mit Wahrnehmungssache lieferte er ein einwandfreies Debüt, das auch die Herzen der stolzesten Männer und Frauen zu erweichen vermag. Gefühle, ohne gefühlig zu sein. Respekt.

Flop

Lykke Li

So Sad So Sexy

Die nordische Leidensfrau Lykke Li war jahrelang Garant für unaufgeregte Traurigkeit. Auf ihrem ersten Album seit vier Jahren, So Sad So Sexy, wurde die Indiemelancholie mit Hip-Hop-Beats unterlegt. Das ist zwar auch traurig, aber anders. Schuster, bleib bei deinen Leisten! 808s und Heartbreak funktioniert nicht bei jedem. (Amira Ben Saoud, 13.12.2018)

cover: rough trade Cover von den Parquet Courts.

Jahresrückblick von Karl Fluch:

Album

Shame

Songs Of Praise

Fünf britische Rotznasen irrlichtern zwischen Postpunk, Madchester und Discopunk der Marke Girls Against Boys durchs Unterholz. Schlechte Laune macht so viel Spaß – vor allem, wenn man die Kondition 20-Jähriger hat. Der Tod von Mark E. Smith von The Fall hat ein Riesenloch gerissen, Shame köpfeln mit Anlauf hinein. Wacker.

Song

Parquet Courts

Wide Awake!

Die New Yorker Combo legt mit Wide Awake! ein Album des Jahres vor, wird hier aber wegen des Titellieds gestreichelt. Wide Awake! ist der beste Talking-Heads-Song seit dem Ende der Talking Heads. Der Rest ist sympathischer, nie zu dick auftragender Sich-nix-scheißen-(Post-)Punk. Ein Instantklassiker mit Pfiff.

parquet courts Parquet Courts mit "Wide Awake!"

Newcomer

Naked Cameo

Of Two Minds

Die Wiener Newcomer Naked Cameo betören anhaltend mit ihrem feingliedrigen Debütalbum. Minimalistisch angefertigte Kleinode mit schrägen Twists paaren sich mit großen Popmelodien und angetäuschtem R 'n' B. Ein Song wie Phony müsste eigentlich ein Welthit sein, aber irgendetwas läuft ja immer falsch.

Flop

Eminem

Kamikaze

Sein 2017er-Album war ein schlechter Scherz, heuer gab Eminem die beleidigte Leberwurst und wetterte gegen die Kritik an Revival. Herausgekommen ist Kamikaze: eine Art Prophezeiung, der nächste Tiefpunkt, dessen Cover auch noch das Debüt der Beastie Boys besudelt. Fehlte eigentlich nur noch ein Duett mit Xavier Naidoo. (Karl Fluch, 13.12.2018)

cover: universal Ein Album des Jahres: "Haiyti" von Montenegro Zero

Jahresrückblick von Ronald Pohl:

Album

Haiyti

Montenegro Zero

Wer "Trap" nicht für den Kosenamen eines berühmten italienischen Fußballtrainers hält, sollte Haiyti hören. Die Hamburger Rapperin Ronja Zschoche alias Haiyti fordert unseren Respekt. Sie trumpft auf: "Ich smoke die Kippen wie Kate Moss!" Nie klang eine durch Autotune gepresste Stimme nachdrücklicher und erhebender.

haiytiofficial Haiyti mit "Gold".

Song

Marianne Faithfull

Born To Die

Die Grande Dame der Londoner Gegenkultur ist dem Tod viel zu oft von der Schippe gesprungen, als dass sie jetzt noch vor ihm Angst haben müsste. Auf ihrem diesjährigen Album wird sie von Nick Cave und Warren Ellis unterstützt. Dieses barocke Lied schenkt genügend Kraft, um den Skandal der Zeitlichkeit zu akzeptieren.

Newcomer

Cédric Pescia

J. S. Bach

An Gesamtaufnahmen des Wohltemperierten Klaviers von J. S. Bach herrscht wahrlich kein Mangel. Es gibt mystische, mechanische, muffige, manieristische. Der Schweizer Cédric Pescia, bis jetzt als Robert-Schumann-Spezialist auffällig geworden, verblüfft dennoch. Ein Logiker, der auf dem Steinway zu "singen" vermag.

Flop

Wolfgang Muthspiel

Where The River ...

Es hätte alles so fein werden können. Jazzgitarrist Wolfgang Muthspiel hat für sein drittes ECM-Album als Leader mit Pianist Brad Mehldau und Trompeter Ambrose Akinmusire wiederum zwei wichtige Impulsgeber um sich versammelt. Das Ergebnis ähnelt einem Leichenschmaus, bei dem keiner die Stimme zu erheben wagt. (Ronald Pohl, 13.12.2018)

cover: futuresfuture Bester Newcomer: Farce.

Jahresrückblick von Christian Schachinger:

Album

Swamp Dogg

Love, Loss, and Autotune

Mit 76 Jahren besingt der US-Bluesman Swamp Dogg Vergänglichkeit, Tod und das Ende (der Liebe und des Lebens) derart erschütternd wie euphorisierend als Geisterhaus-Soul, dass die Gänsehaut aufzieht. Noch dazu hat bislang keiner den digitalen Autotune-Effekt so radikal verwendet wie er. Ein großes, verstörendes Album.

Song

Gewalt

Guter Junge / Böser Junge

Ein letztes Mal Rock als panzerbrechende Waffe. Das Trio Gewalt veröffentlichte 2018 diverse Singles, auf denen es sich mit rattenscharfem Noiserock und Gebrüll mit den Verhältnissen nicht einverstanden zeigte. Dieser Song ist der beste: "Ich bin ein guter Junge, du bist ein guter Junge, wir sind gute Jungs, das ist gut!"

farce "Die Angst" von Farce.

Newcomer

Farce

Heavy Listening

Veronika J. König verbindet auf ihrem Debütalbum zeitgenössischen elektronischen Pop zwischen House, Trap Beats und Trance. Sie streut sehr souverän Referenzen aus den 1980er-Jahren ein. Selbstverständlich wird auch der Autotune-Effekt kreativ genutzt. Mit einem Hit wie I Hate Berlin ist man ohnehin Gewinner.

cover: blue note/universal Ein Album des Jahres: Wayne Shorters "Emanon".

Jahresrückblick von Ljubiša Tošić:

Album

Wayne Shorter

Emanon

So kurios wie gewaltig: Saxofonnestor Wayne Shorter fliegt mit seinem Opus magnum Emanon Richtung Planet Gesamtkunstwerk. Notierter und spontaner Jazz trifft hier auf eine Graphic Novel. Als Dreifach-CD-Buch angelegt, bringt das Projekt den Sci-Fi-Helden Emanon und Shorters Improvisationen zusammen. Imposant.

Song

Erroll Garner

Funny Valentine

Den Klassiker My Funny Valentine kennen Sie. So jedoch haben sie ihn noch nie gehört. Das "Nightconcert" des exzentrischen Mainstreampianisten Erroll Garner vermittelt die Ballade als Plattform wilder Linien und schrulliger Pointen. Garner war am 7. November 1964 um Mitternacht im Amsterdamer Concertgebouw in Bestlaune.

erroll garner - topic Erroll Garner mit "My Funny Valentine".

Newcomer

Igor Levit

Life

Igor Levit geht unbeschwert an Romantik und Barock ran. Der Jungstar überrascht aber auch mit einem Exkurs zum Jazzpoeten der Tasten, also Bill Evans. Levit interpretiert dessen Peace Piece, eine legendäre spontane Meditation. Der Russe spielt das Stück, als würden ihm Debussy und Satie die Finger leiten.

Flop

Peter Gregson

Bach Recomposed

Klassiker neu denken, schön und gut. Johann Sebastian Bachs Cellosuiten allerdings mit dicker synthetischer Klangsauce einschmieren oder herzhaft rhythmisieren, um den barocken Groove als donnerndes Gestampfe darzustellen – muss nicht wirklich sein. Cellist Peter Gregson mischt in genialen Musikwein zu viel Wasser. (Ljubiša Tošić, 13.12.2018)