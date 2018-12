SPD verliert bei Umfrage zur Europawahl zweistellig

Sozialdemokraten sinken um elf auf nur noch 16,5 Prozent – Hinter Grünen mit 17,5 Prozent – Unionsparteien bei 30 Prozent

Berlin – In einer Umfrage zur Europawahl im kommenden Jahr verlieren Union und SPD im Vergleich zur Wahl 2014 deutlich. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Insa-Meinungstrend-Spezial für "Bild" können CDU und CSU derzeit mit 30 Prozent der Stimmen rechnen. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als bei der vorigen Europawahl. Die SPD liegt gar mit 16,5 Prozent um elf Punkte unter dem Ergebnis von 2014 und damit hinter den Grünen, die auf 17,5 (plus sieben) Prozent kommen. Die AfD liegt demnach bei 14,5 (plus sieben) Prozent, die FDP bei neun (plus 5,5) Prozent und die Linke bei 9,5 (plus zwei) Prozent. Damit stehen Union, SPD und Grüne bei der Europawahlumfrage besser da als bei der Insa-Bundestagswahlumfrage.

"Der aktuelle Bundestrend spiegelt sich auch in der Europa-Umfrage", sagte Insa-Chef Hermann Binkert. Im Vergleich zur Europawahl 2014 verliere die SPD zweistellig. Grüne, AfD und FDP könnten deutlich zulegen.

Für die Erhebung befragte Insa 2047 Wahlberechtigte am 8. und 9. Dezember. (Reuters, 13.12.2018)