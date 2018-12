Italien kommt EU-Kommission im Haushaltsstreit entgegen

Privatisierungen sollen stärker vorangetrieben werden

Rom – In Brüssel rückt ein Ende des Streits zwischen der EU-Kommission und Rom über den italienischen Budgetplan näher. Italiens Premier Giuseppe Conte einigte sich mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwochabend auf eine Reduzierung des von Italien 2019 geplanten Budgetdefizits von 2,4 Prozent auf 2,04 des Bruttoinlandprodukts (BIP). Dazu will Rom im kommenden Jahr etwa den Privatisierungsplan stärker vorantreiben.

"Wir sind eine Regierung, die ihre Verpflichtungen erfüllt, wir sind aber auch vernünftig", erklärte Conte in Brüssel nach einem Treffen mit Juncker italienischen Medienberichten zufolge. Er versicherte, dass die im Haushaltsplan enthaltenen Reformen wie die Einführung einer Mindestsicherung und die Änderung der Pensionsregelung planmäßig im ersten Quartal 2019 in Kraft treten werden. Die EU-Kommission will Contes Vorschlag prüfen und in den nächsten Tagen den Dialog fortsetzen.