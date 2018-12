TV-Tipps für Donnerstag, 13. Dezember

Re: Tradition oder Rassismus?, Am Schauplatz: 100 Kilo zu viel und Im Brennpunkt: Nukleare (Un)Sicherheit

18.00 MAGAZIN

Nano spezial: Klimagipfel in Kattowitz Während mehrerer Liveschalten nach Kattowitz erfährt der Zuschauer den aktuellen Stand der Verhandlungen. In einem Filmbeitrag stellt Nano spezial eine der zehn europäischen Familien vor, die derzeit gemeinsam wegen des Klimawandels gegen die EU klagen. Auch das Publikum bekommt Gelegenheit, sich an den Expertengespräche zu beteiligen.

Bis 19.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Tradition oder Rassismus? Die Niederländer und ihr "Schwarzer Peter": Alle Jahre wieder Ärger im Advent: Der Zwarte Piet spaltet die multikulturellen Niederlande. Der schwarz geschminkte Nikolaus-Helfer ist Teil der traditionellen Umzüge in der Vorweihnachtszeit. Für Jessica und ihre Mitstreiter ist das ein diskriminierendes Relikt aus der Kolonialzeit. Doch die meisten Holländer halten vehement an ihrer jahrhundertealten Kinderfigur fest. Bis 20.15, Arte

21.00 MAGAZIN

Scobel: Landwirtschaft im Klimastress Die Dürre im Jahr 2018 in Deutschland führte zu massiven Ernteausfällen und Futtermangel. Gert Scobel diskutiert mit Peter Feindt, Professor für Agrar- und Ernährungspolitik an der Humboldt-Universität Berlin, Rüdiger Glaser vom Institut für Physische Geografie an der Universität Freiburg und dem Agrarwissenschafter und Landwirt Felix Prinz zu Löwenstein.

Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: 100 Kilo zu viel Immer mehr junge Menschen in Österreich haben krankhaftes Übergewicht. Sie werden ausgespottet, sozial ausgegrenzt und finden schwerer einen Job. Junge Menschen mit Übergewicht haben kein leichtes Leben. Ein Ausweg bei Adipositas, also krankhaftem Übergewicht, ist ein operativer Eingriff. Ist das Problem durch so eine Magenverkleinerung dauerhaft gelöst? Am Schauplatz begleitet zwei Jugendliche, die auf diese Weise versuchen, von 180 Kilogramm auf ein normales Gewicht zu kommen. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf Bianca H. hat nach Magenbypass Operation 100 kg abgenommen.

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Nukleare (Un)Sicherheit Neun Nationen gelten heute als Atommächte. Rund 10.000 Kernwaffen sollen sich in ihrem Besitz befinden, in den Zeiten des Kalten Krieges waren es noch über 60.000 Sprengköpfe. Wie können Staaten davon abgehalten werden, Nuklearwaffen zu erwerben? Und wie lassen sich Kernanlagen vor Terrorattacken schützen? Im Brennpunkt befasst sich anlässlich des Jubiläums der Entdeckung der Kernspaltung mit diesen und weiteren Fragen. Bis 22.25, ORF 3

22.25 DISKUSSION

Inside Brüssel EU-Magazin live aus dem Parlament in Brüssel. Im EU Parlament in Brüssel diskutieren unter der Leitung von Peter Fritz EU-Abgeordnete und Journalisten wochenpolitische Ereignisse, die Europa bewegen. Bis 23.15, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Fachkräftemangel, umstrittene Krankenkassenreform und Weihnachtsmärkte als letzte Bastion gegen den Onlinehandel. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste: Martin Muliar (Schauspieler), Dieter Bornemann (ORF-Moderator), Veronique Witzigmann (Köchin und Autorin), Michael Zöttl alias Dame (Rapper). Bis 0.05, ORF 2