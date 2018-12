Zuckerlmacher Mayer: "Reihenhaus war zuerst Worst-Case-Szenario"

Irgendwann würden wir uns gerne ein altes Haus umbauen, einen Vierkanter mit schönem Innenhof zum Beispiel. Aber weil wir in Wien bleiben wollen, wird das nicht so easy. Die Preise sind hier schon ziemlich abgefahren." (17.12.2018)

Ich mag Dinge, die man angreift und bei denen man weiß, dass das Geschichte ist. Davon würden wir uns nie trennen. Auch unsere Couch ist so ein Möbelstück, nach dem wir lange gesucht haben. Unsere Fleckerlteppiche sind von der Weberei Weiss in Salzburg. Ich fahr nicht zu Ikea, um einen Teppich zu kaufen, sondern check lieber dort ein.

Wir sind komplett reduziert eingerichtet. Uns taugen Schweden und Norwegen, das merkt man. Wir mögen es schön gerade und haben im Wohnzimmer keine Kastln, keine Wandverbaue und nur ja keine Deko. Die wenigen Sachen, die wir haben, sind dafür gescheit. Wir sparen uns lieber etwas zusammen, um uns etwas Ordentliches zu kaufen. Alleine nach unserem Esstisch habe ich zweieinhalb Jahre gesucht. Ich bin beim Einrichten unseres Shops darauf gestoßen. Er ist 130 Jahre alt und eigentlich gar kein Esstisch. Er stand mal als Anrichte in einem englischen Landhaus. Wenn man davor sitzt, merkt man, dass er um eine Nuance höher ist als ein normaler Tisch. Aber er ist von der Größe her perfekt.

Eigentlich turnt uns eine Reihenhaussiedlung ja gar nicht an. Wir sind beide aus den Bergen und gerne draußen unterwegs. Mitten in eine Reihenhaussiedlung hinein, das war zuerst ein Worst-Case-Szenario. Aber auch wenn das nicht unser finaler Wohntraum ist, überwiegen für uns derzeit die Vorteile: Die Nachbarn sind alle total nett, und Purkersdorf ist ein sehr nettes Eck. Es ist ein kleines Dörfl, aber gleichzeitig nahe bei Wien. Und innerhalb von einer Minute sind wir mit unseren Hunden im Wienerwald.

"Wir wohnen seit fünf Jahren in unserem Reihenhaus in Purkersdorf. Zwei Wochen bevor wir unsere Zuckerlwerkstatt in Wien eröffnet haben, sind wir eingezogen. Das war wahnsinnig stressig, aber es hat Sinn gemacht. Wir haben vorher in einem kleinen Dorf in der Nähe von Neusiedl gewohnt und wollten nicht jeden Tag auf der A4, der ärgsten Autobahn auf Gottes Erdboden, nach Wien reinfahren.

Der Zuckerlmacher Christian Mayer wohnt mit seiner Familie und zwei Hunden in einem Reihenhaus in Purkersdorf, wo ihn weniger die Wohnform, dafür aber das dörfliche Leben mit Nähe zu Wien begeistert.

Christian Mayer, geb. 1978 in der Steiermark, war früher Profimusiker und eröffnete 2013 mit seiner Frau Maria Scholz, einer Juristin, die Zuckerlwerkstatt im ersten Bezirk, in welcher Zuckerl in 150 Jahre alter Handwerkstechnik hergestellt werden. Seither folgten eine weitere Manufaktur in Salzburg und eine Produktion im vierten Bezirk in Wien. Inzwischen sind die Zuckerln auch im Ausland bekannt. Erst im Oktober schrieb das New York Times Magazine darüber.

